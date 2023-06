Kiểm tra điện thoại, Công an Thủ Đức phát hiện người cho vay nặng lãi

Thực hiện quyết liệt trong công tác trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai người cho vay với lãi suất rất cao so với quy định.

Theo đó, vào ngày 15-6, Nguyễn Văn T (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Chiến (28 tuổi, quê TP Hà Nội) có thân hình xăm trổ đang di chuyển trên địa bàn TP Thủ Đức với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Văn Chiến bị công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CM

Lúc này, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đang đi tuần tra thì phát hiện nên tiến hành kiểm qua. Qua làm việc nhanh với T và Chiến, công an phát hiện điện thoại di động của cả hai có nội dung cho người khác vay tiền để lấy lãi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận có cho khoảng 36 người vay với lãi suất từ 24% - 30%/tháng, cao gấp 11,7 – 18 lần so với lãi suất quy định.

Qua xác minh của công an, Chiến đã thu lời bất chính từ việc cho người khác vay là hơn 116 triệu đồng, riêng T là hơn 3,2 triệu đồng.

Công an sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam chiến, còn T công an đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều vào ngày 14-6, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cũng đẫ bắt giữ Phạm Duy Anh (30 tuổi, quê Hải Phòng) và Đào Trọng Đ (27 tuổi cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay với lãi suất cao khi cả hai đang di chuyển ở địa bàn phường Linh Trung.

Phạm Duy Anh bị công an khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CM

Công an sau đó xác định Duy Anh đã cho 31 người vay tiền với lãi suất từ 142%/năm đến 1825%/năm nên đã khởi tố, bắt tạm giam. Với lãi suất này, số tiền cho vay sẽ gấp từ 7,1 lần đến 91,25 lần so với tiền gốc và số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay của Duy Anh là 122 triệu đồng.

Riêng Đ, công an cũng đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý.

