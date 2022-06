Khống chế kẻ ngáo đá cướp xe cấp cứu phóng bạt mạng qua nhiều tuyến phố

Đối tượng khoảng 30 tuổi, bị ngáo đá đã cầm dao vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đe dọa người dân và bất ngờ lên xe cấp cứu điều khiển chạy qua nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ.

Chiều 15/6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá đưa vào bệnh viện để điều trị.

“Người này còn biểu hiện ngáo đá, khai báo lung tung và trên người cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào”, lãnh đạo Công an phường Tân An, thông tin.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an phường Tân An nhận được tin báo có đối tượng mang theo dao vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đe dọa người dân. Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều.

Công an TP Cần Thơ đã huy động phương tiện nhanh chóng khống chế đối tượng ngáo đá

Thời điểm đó, đối tượng đã lên xe cấp cứu có sẵn chìa khóa đang đậu trong khuôn viên bệnh viện. Lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát giao thông nhanh chóng đã triển khai thêm lực lượng đến hiện trường, tiếp cận và thuyết phục đối tượng buông dao và rời khỏi ôtô cấp cứu.

Tuy nhiên đối tượng không chấp hành, bất ngờ lái ôtô cấp cứu ra khỏi bệnh viện. Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do đối tượng đang điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh.

Chiếc xe cấp cứu đối tượng điều khiển đã tự tông vào gốc cây.

Đối tượng ngoan cố lao ôtô cấp cứu vào xe của Cảnh sát 113, sau đó lưu thông qua nhiều tuyến phố.

Lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát giao thông đã lái xe đặc chủng đi trước cảnh báo người dân đang lưu thông trên phố để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, đồng thời tiếp cận khống chế buộc đối tượng giảm tốc độ.

Trước khi bị khống chế, đối tượng ngáo đá đã lái xe cấp cứu chạy qua nhiều tuyến phố trong nội ô Cần Thơ

Sau khi lái xe cấp cứu qua các tuyến phố Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, đối tượng quay lại hướng về Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục sử dụng xe đặc chủng chèn ép buộc đối tượng giảm tốc độ. Đối tượng lái xe lưu thông đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (phía đường Châu Văn Liêm), đã tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường và nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, áp giải để đưa vào bệnh viện điều trị.

Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đối tượng, sau đó đưa đi cấp cứu

Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều cho biết sau khi đối tượng được điều trị sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

