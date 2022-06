Công an TP.Thủ Đức bắt kẻ “ngáo đá” dùng ná bắn, kích điện hàng rào chống trả

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Biên Cương (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 trưa 2-6, Cương có biểu hiện “ngáo đá” rồi có hành động đuổi hết người thân ra khỏi nhà.

Trong lúc đang ở nhà một mình thì Cương thấy hai anh Nguyễn Đức Duy (SN 2000, quê phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Trần Ngọc Minh (SN 2000, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) đang đứng trước nhà.

Nghĩ rằng hai anh Duy, Minh là Công an mặc thường phục đến để đưa mình đi cai nghiện bắt buộc như những lần trước đó nên Cương đứng trong nhà dùng ná cao su bắn đạn bi sắt nhắm bắn vào hai anh Duy và Minh gây thương tích ở vùng mặt và mắt.

Nhận tin báo có đối tượng nghi bị ngáo đá gây thương tích cho người dân, chỉ huy Công an phường Phước Long A phân công Thiếu tá Huỳnh Trúc Sang mặc quân phục xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Đến nơi, đồng chí Sang mời Cương về trụ sở làm việc. Lúc này Cương không chấp hành mà còn có hành vi thách đố, dùng ná bắn và dùng kéo ném vào người đồng chí Sang. Thấy đối tượng quá manh động và có hành vi nguy hiểm nên Thiếu tá Sang gọi điện về đơn vị cử thêm lực lượng xuống hỗ trợ.

Khoảng một lúc sau lực lượng tăng cường đến nơi thì Cương liên tục bắn ná chống trả, sau đó Cương chạy vào nhà chốt cửa, cố thủ bên trong. Đến lúc này nhận thấy hành vi của đối tượng nghiện ma túy rất khó lường, có thể nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng công an, người dân và người thân của đối tượng nên Công an phường đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức để tăng cường lực lượng chuyên nghiệp xuống hỗ trợ vây bắt đối tượng manh động.

Ngay sau đó các trinh sát của Đội cảnh sát ma túy Công an TP.Thủ Đức xuống phối hợp với công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau nhiều giờ thuyết phục không được, Cương vẫn cố thủ bên trong. Bất ngờ, từ bên ngoài hàng rào, một trinh sát phát hiện đối tượng có hành vi dùng cần câu cá bằng hợp kim có quấn dây điện kích điện vào hàng rào sắt để gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Rất may mắn, vào thời điểm này các chiến sĩ công an chưa tiếp xúc hàng rào nên không ai gặp nguy hiểm.

Nhằm để đột kích được vào bên trong khống chế đối tượng, lực lượng công an đã quyết định cắt hệ thống điện vào nhà Cương. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát đã đột nhập vào nhà thì lúc này Cương trốn trong nhà vệ sinh. Cảnh sát đã đạp cửa lao vào phát hiện Cương đang có hành vi dùng dây dù tự tử, rất may được ngăn chặn kịp thời.

Công an phường Phước Long A cho biết, đối tượng Cương dương tính ma túy, từng có 2 tiền án và tiền sự liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích.

