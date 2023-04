Khởi tố, tạm giam 12 đối tượng trong vụ quán bar iCloud bị đột kích

Ngày 23-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình cho hay căn cứ vào tài liệu điều tra, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong bar iCloud có một số đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

10 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự gồm: Đỗ Quang Duy (SN 1996, quê quán xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; trú tại tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Chu Xuân Hiếu (SN 1980, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải); Nguyễn Đức Thạnh (SN 1986, trú tại thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải); Vũ Hồng Sơn (SN 2002, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương); Trần Anh Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Hoa Nam, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương); Trần Tiến Anh (SN 2000, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương); Nguyễn Thế Anh (SN 2001, trú tại thôn Nam Sơn, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương); Phạm Nam Khánh (SN 2002, trú tại TP Thái Bình); Phạm Thành Long (SN 2002, trú tại TP Thái Bình); Phạm Hồng Sơn (SN 2001, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương).

2 bị can Phạm Văn Cương (SN 1982, trú tại tổ 3, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) và Phạm Văn Lực (SN 1988, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Thời điểm lực lượng công an kiểm tra vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hành chính,

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm 14-4, các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ kiểm tra đột xuất bar iCloud (địa chỉ lô 6, đường Nguyễn Văn Năng, tổ 12, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và phát hiện có khoảng hơn 100 nam, nữ thanh niên đang nhảy múa trong tiếng nhạc và ánh sáng màu.

Qua test nhanh, lực lượng công an xác định 49 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có một số đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, quán iCloud do P.V.A. (1993 trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương) và P.V.H. (1992, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình) làm chủ. Mặc dù quán bar này khai trương và bắt đầu hoạt động từ ngày 9-4-2023, tuy nhiên, đến thời điểm lực lượng công an kiểm tra vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan để đủ điều kiện đưa vào hoạt động.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-tam-giam-12-doi-tuong-trong-vu-quan-bar-icloud-bi-dot-kich-20230423113034977.htm