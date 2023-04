Chiếm đoạt tài khoản iCloud lấy ảnh "nóng" để tống tiền

Ngày 10/4, tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Giản Tư Văn (SN 1990) trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6/4, tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương bắt đối tượng Giản Tư Văn về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Qua đấu tranh, Cơ quan Công an chứng minh, đến thời điểm bị bắt giữ Văn đã chiếm đoạt tài sản của một bị hại với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Giản Tư Văn

Qua nguồn tin ban đầu được biết, lợi dụng quan hệ thân quen, Văn đã chiếm đoạt tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone của anh N.L.H. (SN 1998) trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An) để lấy các thông tin, hình ảnh cá nhân.

Sau đó, Văn lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Zalo để nhắn tin đe dọa anh H. phải đưa tiền, nếu không sẽ sử dụng các hình ảnh, thông tin cá nhân để bịa đặt thông tin nhằm bôi nhọ danh dự của anh H. trên các trang mạng xã hội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

