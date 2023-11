Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ cho khách để hưởng lợi

Tối 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993), trú Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội, nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998), trú tại: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết (SN 1990), trú tại: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (SN 1999), trú tại: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên; Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999), trú tại: Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Lê Đức Công (SN 1998), trú tại: Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội đều là nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung là nhân viên nhân hàng VPBank.

Nhóm đối tượng vừa bị khởi tố.

Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm "tròn" hồ sơ. Chẳng hạn, khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Nguyễn Thị Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương nên đã liên hệ với Oanh nhờ hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do đã ở trong nhóm Zalo có vài trăm thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Phạm Thị Kim Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm "tròn" hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng, tức 6 triệu đồng từ khách. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Oanh đã 4 lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.

Còn Lê Đức Công đã thông qua nhóm Zalo đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Liên quan đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức". Ngoài các đối tượng trên, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng; Phạm Bảo Quốc (SN 1995), trú tại: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Thanh Huyền (SN 1995), trú tại: Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trần Quốc Dương (SN 1989), trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội và Đinh Tiến Cường (SN 1993), trú tại: Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hoá).

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

