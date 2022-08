Khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã "vòi" dân 100 triệu mới cấp sổ đỏ

Biết dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp sổ đỏ, Thắng đã làm khó, "vòi vĩnh" nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 1-8, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Vĩnh Thắng (36 tuổi, nguyên công chức địa chính phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Hoàng Vĩnh Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Thắng (trú thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) khi đang làm công chức địa chính phường Quỳnh Thiện thay vì tận tình hướng dẫn người dân làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã “hành dân” vòi vĩnh tiền.

Cụ thể bà NTL (54 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện) làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp sổ đỏ bị Thắng đòi phải “lót tay”. Thắng đã chiếm đoạt của bà L. số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi bà L tố cáo, Ban chuyên án của Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt giữ Thắng. Ngoài ra công an điều tra ra Thắng nhận của bà TTT (72 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện) 42,7 triệu đồng để làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thắng không những không hoàn thành nhiệm vụ khi cầm tiền rồi chiếm đoạt mà còn làm mất luôn cả hồ sơ gốc về đất của bà T.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Nguồn: https://plo.vn/khoi-to-nguyen-can-bo-dia-chinh-xa-voi-dan-100-trieu-moi-cap-so-do-post691866.html