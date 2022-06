Khóa tay cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền của gần 100 khách hàng

Chủ Nhật, ngày 19/06/2022 19:05 PM (GMT+7)

Nguyễn Như Quỳnh (SN 1993, hộ khẩu tại khu 3, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cán bộ Ngân hàng HTX Việt Nam (Co-opBank), chi nhánh Yên Bái. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái xác định đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 100 khách hàng.

Ngày 19/6, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, Trưởng Công an TP Yên Bái cho biết: Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Quỳnh về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản."

Quá trình điều tra, Công an TP Yên Bái bước đầu xác định: Với trách nhiệm được phân công, Quỳnh có nhiệm vụ tư vấn và làm hồ sơ vay tiền cho khách hàng. Song do chi nhánh chỉ có một cơ sở, người dân vay tiền ở các địa bàn vùng sâu và xa, gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán đã nhờ qua đối tượng.

Từ năm 2019 đến cuối tháng 1/2022, Quỳnh vẫn trả đủ tiền cho gần 100 người nên đã tạo lòng tin cho người bị hại. Sau đó, từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022, sau khi gần 100 khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền trực tiếp cho bị can Quỳnh nhờ trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng, Quỳnh đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Công an TP Yên Bái xác định Quỳnh đã nhận làm hồ sơ đáo hạn đối với các hợp đồng của khách hàng vay tại ngân hàng đã đến hạn thanh toán khoản nợ nhưng có nhu cầu vay vốn tiếp. Khi khoản vay mới được giải ngân, khách hàng tin tưởng nhờ Quỳnh nhận hộ tiền để trả vào khoản vay cũ nhưng Quỳnh không thực hiện mà chiếm đoạt sử dụng.

