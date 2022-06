Bắt 10 nghi phạm giả cán bộ ngân hàng lừa người muốn vay tiền

Từ vụ việc một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị lừa 57 triệu đồng, công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 10 nghi can trú ở TP.HCM và Bình Phước.

Chiều 20-6, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã phối hợp Công an quận 8 (TP.HCM) bắt giữ 10 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn nam và năm phụ nữ bị bắt giữ. Ảnh CA.

Trong 10 nghi phạm có 9 người trú ở TP.HCM gồm: Vưu Thị Ngọc Thanh (30 tuổi, trú phường 1, quận 8), Huỳnh Tấn Đạt (31 tuổi, trú phường An Lạc, quận Bình Tân), Võ Quốc Hoàng (21 tuổi, trú phường Tân Thuận Đông, quận 7), Phạm Quốc Ty (35 tuổi, trú phường 7, quận 5), Nguyễn Huỳnh Anh Thư (21 tuổi, trú phường 9, quận 8), Trần Đoàn Trọng Thắng (28 tuổi, trú phường 10, quận 8), Huỳnh Hào Đạt (22 tuổi, trú phường 11, quận 5), Phạm Thị Kim Yến (35 tuổi, trú phường 6, quận 8), Trần Ngọc Bảo Linh (19 tuổi, trú phường 9, quận 8). Còn nghi can Lê Thị Minh Thu (30 tuổi, trú phường Phú Đức, thị xã Bình Long, Bình Phước).

Trước đó, tháng 5-2022, chị LQT (30 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) trình báo với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh về nội dung: Chị T. bị nhóm người giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo mất tiền.

Nhóm này giới thiệu là “nhân viên ngân hàng” và đã từng hứa với chị T. sẽ cho vay tiền lãi suất thấp nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước. Chị T. đã thật thà chuyển tiền rồi bị chiếm đoạt 57 triệu đồng.

Từ thông tin đó, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để xác minh, điều tra rồi phối hợp Công an quận 8 (Công an TP.HCM) bắt giữ 10 người trên. Đồng thời, thu giữ 9 bộ điện thoại bàn, 2 máy tính, 10 máy in, 9, các thẻ ATM cùng một số giấy tờ, sổ sách của cả nhóm trên để thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu nhóm này khai nhận, đã lấy thông tin của nhiều người dân để thực hiện hành vi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo khoảng 200 vụ ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP. HCM và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số tiền đã lừa chiếm đoạt được hơn 1 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

