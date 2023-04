Khởi tố người phụ nữ xinh đẹp giật tiền của nhân viên cây xăng

Nguyễn Thị Phương Thảo tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ người phụ nữ xinh đẹp giật tiền của nhân viên cây xăng, ngày 19/4, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lai Châu đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại TP.Lai Châu) về tội Cướp giật tài sản.

Bị can này được phép tại ngoại, cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú với Thảo.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận trong những lần đi đổ xăng, đối tượng nhận thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở. Do đang túng thiếu tiền bạc, Thảo đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của nhân viên cây xăng.

Chiều 10/4, Thảo đeo khẩu trang, điều khiển xe máy đã tháo biển số ra Cửa hàng xăng dầu số 2, TP Lai Châu vờ mua xăng. Trong lúc người bán đang tìm trả tiền thừa, thấy xung quanh vắng người, Thảo giật tập tiền từ nhân viên bán xăng rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã cảnh giác hô hoán và giật lại được tập tiền.

