Khởi tố, bắt giam đối tượng nhiều lần hiếp dâm con gái ruột

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 21:12 PM (GMT+7)

Mỗi lần say rượu, Hoàng lại xâm hại tình dục con gái ruột và uy hiếp sẽ giết hết cả nhà nếu nạn nhân tiết lộ hành vi tội ác của mình.

Trao đổi với PV, chiều 10/6, Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Đây là vụ án khiến dư luận rất bức xúc bởi kẻ thủ ác lại là cha ruột của nạn nhân. Đặc biệt, nạn nhân nhiều lần bị xâm hại tình dục khi chỉ mới 10 tuổi. Hơn thế, qua điều tra, công an xác định, ngoài xâm hại con gái ruột, Hoàng còn có hành vi dâm ô với 2 bé gái khác là bạn của bé gái 10 tuổi.

Theo kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng, bé Tr. (con gái Hoàng, nạn nhân trong vụ việc) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, màng trinh của nạn nhân không bị rách. Bé gái chỉ bị tổn thương vùng kín.

Như tin đã đưa, chiều 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip bé gái tố bị cha ruột nhiều lần hiếp dâm tại nhà trong thời gian dài. Người đàn ông này còn bị tố cáo đã dâm ô 2 bé gái hàng xóm. Qua xác minh, bé gái trong clip là bé Tr., người bị tố cáo là cha ruột của bé Tr..

Bé Tr. (áo vàng), người bị cha ruột nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại trong ngày đến cơ quan chức năng làm việc.

Trong clip, bé gái vừa khóc vừa kể, trong khoảng thời gian dọn về chung sống cùng cha mẹ, em liên tục bị cha ruột hiếp dâm. Cứ mỗi lần nhậu say, cha của bé lại lôi em vào phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, clip này được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút vô số lượt xem và bình luận, gây bức xúc dư luận.

Trước tính chất quan trọng của vụ việc, ngay khi clip xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc vào cuộc xác minh. Bước đầu, đơn vị này đã mời gia đình bé Tr., bé Tr. và 2 bé gái khác cùng người giám hộ lên trụ sở lấy lời khai vào ngày 6/6.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng triệu tập Hồ Văn Hoàng lên để làm việc. Sau đó, đối tượng này bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Chia sẻ về vụ việc, bà S. (bà nội bé Tr.) cho biết, sau khi xem clip trên mạng xã hội, bà hỏi bé Tr. thì bé khẳng định thông tin bị cha thực hiện hành vi đồi bại.

"Bé nói, sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, cha nó lại uy hiếp sẽ giết cả nhà nếu cháu tiết lộ việc bị làm nhục với mọi người. Do đó, bé sợ và chịu đựng việc này trong một thời gian dài. Hiện, tâm lý của bé Tr. rất hoảng loạn. Dù đã 10 tuổi nhưng bé vẫn chưa được đi học vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn", bà S. chia sẻ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.