Dùng chiêu "quân tử giúp mỹ nhân", gã trai đưa cô gái vào nhà nghỉ hiếp dâm

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 20:42 PM (GMT+7)

Tin ngắn Sự kiện:

Thấy cô gái đã say, Khánh chặn xe bảo sẽ chở về nhà nhưng sau đó lại đưa thẳng tới nhà nghỉ hiếp dâm.

Khánh không đưa cô gái về nhà mà đưa vào nhà nghỉ thực hiện ý đồ xấu. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Hiếp dâm", tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phú Khánh (SN 1983, ở Đông Anh, Hà Nội).

Khánh là nghi phạm hiếp dâm chị Thúy (đã đổi tên, 28 tuổi) tại nhà nghỉ M.H ở thị trấn Đông Anh.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h30 sáng 31/5, Công an huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của chị Thúy về việc, đêm hôm trước, chị bị Khánh dùng vũ lực hiếp dâm tại nhà nghỉ M.H.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bước đầu xác định, khoảng 19h00 ngày 30/5, chị Thúy cùng bạn là chị Phương (đã đổi tên, 22 tuổi) đến quán bia tại xóm Bãi, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh uống bia.

Khi đến quán bia, chị Thúy gặp Khánh cùng một số nam thanh niên là bạn của Khánh đang ngồi uống bia trước vỉa hè của quán.

Do quen biết nhau từ trước, Khánh mời chị Thúy và chị Phương vào bàn ngồi uống bia cùng và hai cô gái đồng ý.

Cả nhóm ngồi uống bia đến khoảng 22h30 cùng ngày thì ra về. Khi chị Thúy dắt xe, nổ máy định đi về thì Khánh chặn đầu xe và nói: "Em say rồi, để anh đưa về".

Do có cảm giác say bia, nên chị Thúy đồng ý để Khánh đưa về. Do nảy sinh ý định "quan hệ" với chị Thúy, Khánh đã điều khiển xe máy chở Thúy vào nhà nghỉ M. H.

Biết Khánh đưa vào nhà nghỉ, chị Thúy không đồng ý và nói: "Anh cho em về nhà". Tuy nhiên, Khánh vẫn đưa chị Thúy lên phòng 201 nhà nghỉ vì khi đó chị Thúy say bia không đi được.

Bất chấp lời từ chối của cô gái, Khánh vẫn dìu chị Thúy nằm ra giường, đòi "quan hệ". Liền sau đó Khánh dùng vũ lực khống chế, "xâm hại" chị Thúy. Đến khoảng 3h00 ngày 31/5, Khánh tiếp tục giao cấu trái ý muốn với chị Thúy lần thứ 2.