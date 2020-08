Khởi tố bà nội đầu độc cháu bằng thuốc diệt chuột

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 18:17 PM (GMT+7)

Ngày 11/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP. Thái Bình) để điều tra về tội "Giết người".

Chiều 11/8, đại diện Viện KSND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người và khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, ngày 4/8 Công an tỉnh Thái Bình thông tin: Qua tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình quyết định tạm giữ đối với Chử Thị Mỹ Lệ, sinh năm 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột bị khởi tố

Trước đó, theo kết quả điều tra, ngày 13/7, bé trai 1 tuổi là cháu nội của bà Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, hiện là Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đưa vào Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau 2 ngày điều trị, cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ làm các mẫu xét nghiệm, phát hiện bệnh nhi bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột nên đã báo cho công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong quá trình cấp cứu, điều trị và làm xét nghiệm cho cháu M., bác sĩ thấy trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột), bệnh viện liền báo cho Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đến để phối hợp điều tra xác minh vụ việc.

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (bà nội của bệnh nhân) đến làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ thừa nhận đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước bị can đang cất giữ ở nhà.

Do vụ án bước đầu xảy ra ở TP.Thái Bình, nên Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an TP.Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

