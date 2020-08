Vụ bà nội đầu độc cháu: "Giá có thể mang bệnh, đau đớn thay để cháu lớn thành người"

Theo hàng xóm của gia đình bà Lệ, khi cháu M. được bố mẹ gửi về sống với bà trong tình trạng bệnh tật, thường xuyên la hét vì đau đớn, bà Lệ khóc và nói giá như được mang bệnh thay cháu mình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 4/8, Công an TP.Thái Bình đã bắt khẩn cấp bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nghi phạm vụ bà nội đầu độc cháu là Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Câu chuyện đau lòng khiến dư luận dậy sóng, nhiều người quen với gia đình bà Lệ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo thông tin từ một người hàng xóm của gia đình bà Lệ ở thôn Tú Linh (xã Tân Bình, TP.Thái Bình): "Thường ngày, bà Lệ là người nhanh nhẹn, hay nói, không có điều tiếng gì. Phòng khám sản Tân Bình của bà ấy cũng khá đông khách và được nhiều người đánh giá có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, về gia đình thì bà Lệ rất vất vả vì có cháu bị nhiều bệnh bẩm sinh. Nhiều lúc cháu bé la hét vì đau đớn, chúng tôi vẫn thấy bà ấy khóc, nói: "Giá có thể mang bệnh, đau đớn thay cho cháu để nó lớn làm người". Có thể trong lúc quẫn trí, bà ấy đã nghĩ quẩn, dẫn đến hành động nhẫn tâm là đầu độc cháu".

Tại nơi bà Lệ công tác là Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, nhiều đồng nghiệp của bà Lệ vẫn còn "sốc" khi biết thông tin.

Một bác sỹ ở bệnh viện này nói: "Chúng tôi cũng biết chị Lệ rất khổ vì có cháu bị tật bệnh bẩm sinh. Có thể hành động ấy bột phát trong lúc quẫn trí. Nhưng nói gì thì nói, không thể đang tâm đầu độc cháu mình vì lý do ấy được, nhất là chị ấy đang khoác áo thầy thuốc, nghề luôn phải đặt hai chữ "cứu người" lên làm đầu".

Phòng khám tư của bà Lệ luôn đóng cửa từ sau khi xảy ra sự việc.

Về tình trạng của cháu L.T.D.M, qua khám, kiểm tra, bác sỹ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết, cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch và nhiều chứng bệnh khác. Con trai và con dâu đi làm xa và gửi cho bà nội nuôi.

Bước đầu, bà Lệ khai do cạn nghĩ, muốn chấm dứt khổ đau cho cháu do những chứng bệnh hành hạ, do cháu không có tương lai và cũng không có khả năng nhận biết. Bà thương cháu và cha mẹ cháu...

Đối với một bác sĩ có nhiều năm công tác và đã có một vị trí tốt trong công việc, có phòng khám tư như bà Lệ, đây sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Cháu bé được cứu sống và sẽ tiếp tục sống một cuộc đời bất hạnh với bệnh tật bủa vây. Còn gia đình bà Lệ, bên cạnh nỗi đau vì em bé không bình thường, giờ có thêm nỗi đau bà giết cháu, sự day dứt ắt hẳn sẽ còn hiện diện trong một thời gian rất dài.

Trước đó, ngày 2/8, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thái Bình đã bắt khẩn cấp đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi giết cháu nội là bé Lê Trần Dương M. Bà Lệ đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Hồ sơ điều tra cho biết, giữa tháng 7, sau khi tiếp nhận bệnh nhi L.T.D.M (SN 2019, trú tại xã Tân Bình, TP.Thái Bình) từ Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhi này có chất độc nên đã báo cho Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) để phối hợp điều tra xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra xác định cháu bé bị đầu độc, đồng thời xác định nghi phạm đầu độc cháu bé là bà nội Chử Thị Mỹ Lệ.

Bước đầu, Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận sau khi được vợ chồng con trai (đang sinh sống ở Hà Nội) gửi trông hộ con, bà Lệ đã 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) vào sữa cho cháu nội uống, gồm 1 lần ở nhà và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình. Vụ việc sau đó chuyển cho Công an TP.Thái Bình xử lý theo thẩm quyền.

