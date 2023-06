Khởi tố 7 bị can đi ô tô nổ súng vào tiệm cầm đồ ở Bình Thuận

Ngày 20-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết liên quan đến vụ nổ súng, dùng hung khí chém nhau tại tiệm cầm đồ ở thị trấn Võ Xu hôm 15-6, Công an huyện Đức Linh đã khởi tố bắt tạm giam bảy bị can.

Công an huyện Đức Linh cũng kêu gọi hai nhóm thanh niên có liên quan trong vụ án đến cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng.

Hình ảnh thanh niên cầm súng bắn thẳng vào tiệm cầm đồ. Ảnh cắt từ camera.

Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Đức Linh xác định do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 15-6, nhóm của Nguyễn Quốc Bảo (26 tuổi, trú khu phố 6) và nhóm của Hồ Văn Tư (27 tuổi, trú khu phố 9, cùng thị trấn Võ Xu) hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ La Ngà thuộc địa phận xã Mê Pu, huyện Đức Linh để giải quyết.

Khoảng 14 giờ ngày 15-6, nhóm của Tư đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Bảo nên quay về trung tâm thị trấn Võ Xu.

Bảy bị can của hai nhóm bị bắt giam. Ảnh CAĐL.

Khi đến một tiệm cầm đồ, nhóm của Tư phát hiện có 3-4 thanh niên nhóm đối thủ đang ngồi uống nước trước nhà nên đã dừng xe, dùng hung khí xông vào tấn công.

Đặc biệt, có một thanh niên mặc áo thun vàng dùng súng bắn thẳng vào tiệm cầm đồ. Người này sau đó đã bị Công an huyện Đức Linh và Công an thị trấn Võ Xu khống chế kịp thời.

Công an đã tước, thu giữ nhiều hung khí, dao, rựa và một khẩu súng tự chế.

Một số hung khí thu giữ trong vụ gây rối. Ảnh: PP

Bước đầu, Công an huyện Đức Linh đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can gồm Nguyễn Quốc Bảo và hai đồng phạm.

Công an cũng khởi tố, bắt giam bốn thanh niên trong nhóm của Hồ Văn Tư. Sau đó có năm thanh niên thuộc nhóm của Tư đã đến cơ quan công an trình diện. Tất cả các bị can này đều bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Hồ Văn Tư vẫn đang bỏ trốn.

