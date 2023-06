Nạn nhân vụ nổ súng nhà trọ Long An không qua khỏi

Trưa ngày 17-6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Phạm Ngọc Lợi (20 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan hành vi vô ý làm chết người đến Công an huyện Thủ Thừa thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại một khu nhà trọ ( xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) N.M.T (16 tuổi ngụ Thị trấn Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long An) cùng Phạm Ngọc Lợi và 2 bạn nữ đang đùa giỡn ở trong phòng trọ.

Lúc này, Lợi đem một khẩu súng mới mua trên mạng ra xem. Trong lúc đùa giỡn, khẩu súng bị cướp cò khiến đạn bay trúng T.

Sau đó, Lợi đã chở đến T. đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu và sau đó T. tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Chợ rẫy xác nhận, nạn nhân T đã tử vong. T. được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do tổn thương nặng gây xuất huyết não, kết quả cho thấy có dị vật 13mm trong não. Bệnh nhân được hồi sức tích cực tuy nhiên không qua khỏi.

Bước đầu, Lợi khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng với giá 2 triệu đồng vào ngày 13-6.

Nguồn: https://plo.vn/nan-nhan-vu-no-sung-nha-tro-long-an-khong-qua-khoi-post738347.htmlNguồn: https://plo.vn/nan-nhan-vu-no-sung-nha-tro-long-an-khong-qua-khoi-post738347.html