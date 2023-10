Khởi tố 4 thanh niên mang súng ở khu vực biên giới Gia Lai

Ngày 20-10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Triệu Văn Khoa (26 tuổi), Đặng Quý Lâm (23 tuổi), Đặng Dầu Lâm (26 tuổi) và Bàn Văn Hương (28 tuổi, cùng trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

4 thanh niên khai mang súng đi săn bắn

Số tang vật cơ quan chức năng thu giữ được - Ảnh công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 2-7, các đối tượng trên mang theo 4 khẩu súng tự chế và 20 viên đạn tự chế đi săn bắn tại khu vực nương rẫy thuộc xã Ia Mơ, huyện Chư Prông. Đây là xã biên giới, nằm giáp ranh với Vương quốc Campuchia.

Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này bị lực lượng chức năng của Đồn Biên phòng Ia Mơr phát hiện, bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật trên. Vụ việc sau đó tiếp tục được chuyển cho cơ quan công an thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua lại và tự chế tạo các khẩu súng, đạn nêu trên rồi cất giấu trong nhà để sử dụng đi săn, bắn chim thú.

