Khởi tố 26 bị can của đường dây cho vay qua app, "khủng bố con nợ"

Thứ Sáu, ngày 03/06/2022 21:27 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an khởi tố 26 bị can trong đường dây cho vay qua app, chuyên “khủng bố tinh thần” con nợ và người thân, bạn bè.

Liên quan đến đường dây cho vay qua app cực khủng bị triệt phá mới đây, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 26 bị can để điều tra về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản…

Trong số này, 23 bị can bị bắt tạm giam, ba bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Đường dây cho vay qua app, "khủng bố tinh thần" con nợ vừa bị triệt phá các đây ít ngày. Ảnh: Uyên Trang

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây cho vay qua app nêu trên đã hoạt động trong một thời gian dài, được tổ chức rất quy mô và tinh vi. Trong số những mắt xích quan trọng có Liu Dan Yang (30 tuổi, người Trung Quốc, đang tạm trú Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Quang Vũ (35 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Để vay tiền qua các app của nhóm nghi phạm, người vay chỉ cần chụp ảnh CMND hoặc thẻ CCCD, thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2 đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào.

Nhằm hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, nhóm nghi phạm thành lập công ty cầm đồ, lập các app cho vay “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”.

Liu Dan Yang được giao nhiệm vụ phụ trách công ty chuyên giải ngân và thu tiền của khách vay. Vũ có nhiệm vụ điều hành đường dây này khi chủ mưu là người Trung Quốc vắng mặt, được ủy quyền ký các giấy tờ liên quan ngân hàng, hợp đồng vay nợ.

Theo quy định mà các nghi phạm đưa ra, người vay phải thanh toán trong vòng 3-5 ngày số tiền gốc ban đầu, tiền lãi sẽ được cắt ngay khi giải ngân. Lãi suất cho vay lên tới 1.570% - 2.190%/năm.

Nếu người vay không thanh toán đúng kỳ hạn lãi, các nghi phạm sẽ cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần người vay và người thân, cũng như những người có trong danh bạ điện thoại của người vay.

Thậm chí, hình ảnh của người vay còn bị đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép người vay, hoặc người thân của người vay phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều người dù không trực tiếp vay tiền nhưng vì áp lực nên phải thúc giục người vay, hoặc đứng ra trả nợ giúp để được “yên thân”.

Để có lượng khách vay dồi dào, các nghi phạm chạy quảng cáo trên mạng xã hội. Khách vay được coi là uy tín thường là những người có công việc cố định, danh bạ điện thoại bao gồm những người cũng có thông tin cá nhân rõ ràng.

Tính đến nay, số lượng khách hàng vay qua hệ thống ba app này lên tới gần 1 triệu người. Trung bình mỗi tháng, số tiền giải ngân cho vay khoảng 100 tỉ đồng.

