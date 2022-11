Kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Đồng Nai khai gì với công an?

Như tin đã đưa tin, chiều 28/11, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Công Minh (SN 1984, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) để điều tra xử lý về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Minh khai, trong lúc uống cà phê đã nảy sinh mâu thuẫn với chị D nên sử dụng hung khí đâm chị D, sau đó cướp đi nhiều nữ trang và chạy thẳng về Đồng Nai lẩn trốn…

Đối tượng Minh

Minh chính là đối tượng sát hại chị H.H.D (quê Cà Mau), chủ quán cà phê trên Quốc lộ 50, đoạn gần cầu Mồng Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc chiều 25/11, cướp đi nhiều tài sản. Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về TTXH Bộ Công an truy xét và bắt giữ Minh khi đang lẩn trốn ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, Minh khai nhận là khách quen của quán chị D. Đầu giờ chiều 25/11, Minh điều khiển xe máy đến quán chị D uống cà phê thì giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Minh đã dùng dao Thái Lan đâm chị D 2 nhát khiến chị D gục xuống sàn nhà.

Thấy chị D bất động, Minh tháo nữ trang trên người chị D, lấy nữ trang trong tủ, tiền mặt rồi lên xe máy chạy thẳng về hướng Đồng Nai để lẩn trốn. Công an tỉnh Long An đã thu giữ số tài sản mà Minh cướp của chị D gồm: 1 sợi dây chuyền vàng 18K; 1 đôi bông tai vàng trắng đính đá; 1 đôi bông tại trái châu; 21 vòng ximen vàng 18K; 1 vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng; 1 mặt dây chuyền vàng 18K; 1 nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng; 3 đoạn vàng 18K… và số tiền trên 8,1 triệu đồng.

