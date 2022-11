Mối "thâm thù" từ sự nghi ngờ và cái chết của bà chủ quán nước trên hè phố Hà Nội

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến (SN 1971, ở Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là à H.T.H. (SN 1971, trú phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ) bị Chiến sát hại dã man ngay trước cửa nhà ở số 408 Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Bà chủ quán nước bị sát hại dã man

Trưa 25/11, Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ nhận tin báo về việc ở vỉa hè trước cửa căn nhà 406 Hoàng Hoa Thám xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, bà H.T.H - chủ quán bán nước đang bán hàng ở vỉa hè ngay trước cửa nhà thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới xông đến, dùng dao sát hại dã man. Gây án xong, đối tượng vứt lại con dao là hung khí gây án ở hiện trường rồi lập tức tẩu thoát.

Sự việc lập tức được Công an phường Thuỵ Khuê báo cáo Công an quận Tây Hồ. Nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội tập trung truy xét hung thủ giết người với khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ.

Điều tra viên thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ cho biết, hiện trường vụ án mạng xảy ra ở vỉa hè trước cửa số nhà 406 Hoàng Hoa Thám trước sự chứng kiến của nhiều người. Với sự phát triển của nền tảng mạng xã hội và thông tin đại chúng, các chi tiết về vụ án mạng đã lập tức được đăng tải khiến cho việc truy bắt nghi phạm thêm khó khăn, vô hình tạo áp lực đối với lực lượng đánh án.

Khai thác từ người nhà bà H., cơ quan điều tra xác định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai. Điều này khiến lực lượng chức năng không thể khoanh vùng nghi phạm. Trong khi đó, dữ liệu trích xuất từ camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án cũng không được "liền mạch", đối tượng đã mất dấu ở khu vực giao lộ đường Bưởi - Vành đai 2 - Lạc Long Quân.

Kẻ giết người lộ diện

Chiến khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan công an.

Trong quá trình rà soát các đối tượng với đặc điểm nhận dạng như trên, Công an phường Thuỵ Khuê phát hiện đối tượng Hoàng Ngọc Chiến từng sống ở ngõ 29 Thuỵ Khuê có nhiều điểm tương đồng. Sau phát hiện này, một mũi trinh sát lập tức được cử đến nhà Chiến ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để xác minh.

Qua làm việc với người nhà Chiến, các trinh sát được biết sáng 25/11, Chiến rời nhà nhưng không nói với mọi người mục đích đi đâu, làm gì. Tuy nhiên, qua hình ảnh camera giám sát do gia đình cung cấp, nhận dạng của Chiến lúc đi khỏi nhà trùng khớp với đặc điểm của kẻ giết bà H. Đối tượng Chiến cũng là kẻ có tiền sử bệnh án tâm thần, từng được đưa đi điều trị ở bệnh viện.

Tiếp tục rà soát theo các di, biến động và các mối quan hệ gia đình, họ hàng của Chiến, các trinh sát xác định đối tượng đang ở tại nhà họ hàng tại thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khoảng 16h20 chiều 25/11, lực lượng gồm Công an quận Tây Hồ, phòng PC02 và Công an xã Liên Hà đã đồng loạt bao vây, bắt giữ Hoàng Ngọc Chiến. Tại thời điểm bị bắt giữ, Chiến tỏ thái độ không bình thường, vùng vẫy với lực lượng khống chế.

Tại trụ sở công an, qua làm việc với cán bộ điều tra, Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng này khai nhận từng có một thời gian sinh sống ở ngõ 29 Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê.

Quá trình sống tại đây, Chiến biết bà H. bán quán nước ở trước cửa nhà tại số 406 Hoàng Hoa Thám. Chiến nghi ngờ bà H. chỉ đạo một người cháu đến đập cửa kính nhà mình vào năm 2017. 5 năm sau, nghĩ lại về những nghi ngờ của mình, Chiến càng bực tức nên đã nảy ninh ý định giết bà H. để trả thù và thực hiện vào ngày 25/11.

