Kẻ hành hạ bé gái ở Đà Lạt bị khởi tố về tội Giết người

Chiều 22-5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, trong vụ bé gái gần ba tháng tuổi ở Đà Lạt phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Người mẹ khai với bác sĩ là con bị cô gần nhà đánh

Trước đó, tối 20-5, bé C được đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi. Các bác sĩ lập tức tìm cách cứu.

Trần Hoài Thương và Nguyễn Phúc Hồng Ân (mẹ bé C). Ảnh: VÕ TÙNG

Đáng nói là mẹ bé C là Nguyễn Phúc Hồng Ân đã khai: “Con gái bị cô gần nhà đánh cách đây một tuần”. Tuy nhiên, do thấy bé gái bị thương bất thường nên phía bệnh viện đã báo cảnh sát cùng các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt sau đó đã cùng Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, có mặt tại bệnh viện thăm bé gái và chỉ đạo làm rõ sự việc.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Lạt phát hiện bé gái nhập viện do bị bạo hành. Trong đó, xác định mẹ bé cùng người tình Trần Hoài Thương là nghi can nên đã làm việc với hai người này.

Sau một ngày, Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Trần Hoài Thương. Đến sáng 22-5, cơ quan này đã hoàn tất thủ tục đề nghị VKSND TP Đà Lạt phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên.

Báo động tình trạng trẻ em bị bạo hành Thời gian qua, liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành một cách dã man được phát hiện. Cụ thể, khi mà vụ bé gái tám tuổi ở quận Bình Thạnh bị bạo hành đến chết chưa nguôi thì tối 24-3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị một người đàn ông hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Sau khi công an vào cuộc, Nguyễn Thị Thảo Nguyên (mẹ bé trai) bị khởi tố về tội hành hạ người khác, người tình của Nguyên là Lê Văn Bậm cũng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội hành hạ người khác. Đến nay lại thêm vụ việc của bé C, điều này cho thấy tình trạng báo động về việc trẻ em bị bạo hành, mà đáng buồn hơn là kẻ gây ra nỗi đau cho các bé lại chính là cha, mẹ ruột cùng người tình của họ.

TP Đà Lạt cử nhân viên y tế hỗ trợ bé gái

Đối với mẹ bé gái, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này rất cân nhắc, sau khi xác định rõ nhân thân, lai lịch và xét đến tính nhân văn đã cho gia đình bảo lãnh mẹ bé về nhà.

“Ngoài áp dụng các quy định của pháp luật, cơ quan công an còn tiên lượng sức khỏe của bé C rất xấu nên đã cho gia đình bảo lãnh mẹ bé về chăm sóc bé” - vị lãnh đạo công an tỉnh cho biết thêm.

Liên quan đến sức khỏe của bé C (gần ba tháng tuổi), lãnh đạo BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bé được điều trị tích cực trong phòng hồi sức tại khoa Nhi của bệnh viện, sức khỏe của bé vẫn còn yếu. Đến chiều 22-5, bé C vẫn phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa; còn những vị trí xương của bé C bị gãy do bị bạo hành, bác sĩ đang theo dõi đặc biệt.

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết đã tham mưu cho UBND TP Đà Lạt và các ban ngành thăm hỏi, hỗ trợ và điều trị cho bé C. Trong khi đó, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cũng cho biết cơ quan này đã chỉ đạo làm giấy khai sinh cho bé C, đồng thời tiến hành thủ tục cấp thẻ BHYT cho bé. UBND TP Đà Lạt cũng cử một nhân viên y tế TP cùng một nhân viên trạm y tế phường túc trực, hỗ trợ bé C khi cần thiết.

Phải xử lý nghiêm Với những tình tiết ban đầu mà báo đã thông tin, việc công an khởi tố vụ án để điều tra về tội giết người là phù hợp. Bởi dù chưa xảy ra hậu quả chết người (và tôi rất mong muốn hậu quả không xảy ra) nhưng tội phạm trong trường hợp này đã hoàn thành về mặt hành vi (phạm tội chưa đạt, đã hoàn) và đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Hậu quả chết người chưa xảy ra là vì nguyên nhân khách quan (bé C được đưa đi cấp cứu kịp thời). Trong vụ án này, nạn nhân chỉ là trẻ sơ sinh, cơ thể còn rất yếu ớt và rất dễ bị tổn thương, mọi tác động vật lý lên cơ thể đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trần Hoài Thương là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết và nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm và có khả năng cao sẽ dẫn đến hậu quả cái chết cho bé C nhưng vẫn cố ý thực hiện. Do đó, hành vi bạo hành của Trần Hoài Thương đối với một đứa bé mới chỉ gần ba tháng tuổi cần phải lên án gay gắt và xử lý nghiêm theo đúng quy định tại BLHS 2015. Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người thực hiện hành vi giết người dưới 16 tuổi sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Luật sư HOÀNG KIM MINH CHÂU, Đoàn Luật sư TP.HCM HỮU ĐĂNG ghi

