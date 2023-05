Bé gái 3 tháng tuổi bị bạo hành chấn thương sọ não: Mẹ và người tình đều dương tính ma túy

Bé C. là con gái ruột của chị N.P.H.A với chồng là anh N.Đ.T.N. (ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt). Cuối tháng 2-2023, hai người ly thân, bé C. ở cùng mẹ. Đến tháng 3-2023, người mẹ này quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương. Thương khai nhận trong các ngày 14, 15 và 20-5, Thương đã bạo hành bé C. vì bé hay quấy khóc.