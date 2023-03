Kẻ "hận tình" và hành trình "trả thù đời" đầy man rợ (P1): Những vụ án bí ẩn

Vụ án chiều cuối năm

Đầu tháng 11/2022, Công an phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo về việc một nữ sinh bất ngờ bị đối tượng lạ dùng dao cứa vào cổ.

Vào thời điểm đó, đối tượng đi trên một xe máy, áp sát nữ sinh từ phía sau rồi ra tay rất nhanh. Thật may mắn, khi đối tượng tấn công, nữ sinh này buông tóc dài nên búi tóc ấy đã cản được một phần "lực cắt" của con dao.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an phường Lê Đại hành một mặt tiếp cận hiện trường, mắt khác báo cáo về Công an quận Hai Bà Trưng. Tại nơi xảy ra vụ án, các nhân chứng cho biết nạn nhân là một nữ sinh đang đứng cùng bạn ở dưới lòng đường, sát với vỉa hè. Khi cô gái này quay lưng ra đường thì bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao vào vùng cổ.

Tất cả những nhân chứng đều cho hay vì sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng ai nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ, chỉ biết gã đi xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ.

Cũng theo nhân chứng, trước đó, chính đối tượng này đã dùng gạch để tấn công một phụ nữ khác vào phần đầu. Tất cả những hành vi kể trên đều rất bất ngờ, nhanh, khiến nạn nhân không kịp đề phòng.

Hình ảnh nghi phạm được ghi lại vào ngày 2/11/2022 (ảnh tư liệu)

Rà soát

Khi tiếp cận vụ việc, các điều tra viên Công an quân Hai Bà Trưng nhận định đây là sự việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn của người dân, chính vì thế các anh đặt quyết tâm phải tìm ra bằng được đối tượng.

Với trường hợp nữ sinh bị cắt vào cổ chiều 4/11, công an cho rằng việc cô gái thoát nạn là sự may mắn, nằm ngoài "chủ ý" của đối tượng gây án.

Một tổ công tác được cử đi tiếp xúc, thu thập thông tin từ nhân chứng, những người biết việc gần hiện trường. Một tổ khác tiến hành rà soát camera an ninh, tổ cuối cùng là tập trung xác minh sâu vào những mối quan hệ bạn bè của nạn nhân.

Quá trình rà soát, các trinh sát khẳng định nữ nạn nhân là người hiền lành, chưa từng phát sinh mâu thuẫn về tình cảm hay tiền bạc với bất cứ ai. Điều này cho thấy, nguyên nhân vụ án không xuất phát từ những thù hằn cá nhân. Vậy, đối tượng là ai? Vì lý do gì hắn nỡ ra tay một cách quyết liệt như thế với nạn nhân?

Hàng loạt đối tượng cộm cán, đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn cũng được đưa vào diện sàng lọc. Tuy nhiên, kết quả thu lại không khả quan.

Gã thanh niên lạ mặt

Tổ công tác rà soát camera an đã thu được một vài đoạn clip có giá trị, trong đó xuất hiện một nam thanh niên với dáng người béo đậm, đi xe máy kiểu dáng Wave màu đỏ. Người này không đội mũ bảo hiểm, đi lại trên các tuyến phố gần hiện trường có vẻ rất thành thạo.

Tại phố Thái Phiên, ban đầu đối tượng đi tới ngã tư, phát hiện có hai nữ sinh đang đứng gần vỉa hè, gã vòng xe quay lại áp sát. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gã đàn ông này lấy con dao và cứa một nhát vào cổ nữ sinh đứng quay lưng ra đường rồi vít ga tẩu thoát.

Mặc dù đã thu được nhiều hình ảnh về nghi phạm, tuy nhiên do chất lượng cam mờ, góc quay chưa thuận nên công an chưa thể nhận diện chính xác được khuôn mặt đối tượng cũng như biển số chiếc xe mà gã đi. Dù vậy, những phác thảo ban đầu về nghi phạm đã được Công an quận Hai Bà Trưng dựng lên.

Đánh giá về hung thủ, lực lượng điều tra cho rằng đối tượng có thể là người có bất ổn về "đầu óc" hoặc có những ý thích "kỳ quặc". Nhiều khả năng, gã thanh niên này sẽ không dừng lại mà tiếp tục di chuyển để tìm kiếm "con mồi" và gây án.

Nghi phạm bị camera ghi lại hình ảnh khi gây án (ảnh tư liệu)

Một tổ công tác được cử bám hiện trường, mật phục phòng trường hợp đối tượng quay lại. Một tổ khác phối hợp với Phòng Cảng sát hình sự tiến hành tuần tra nhằm chủ động phát hiện nếu nghi phạm đang "lang thang".

Qua đánh giá của các điều tra viên thì nghi phạm có vẻ là người sinh sống ở địa bàn, bởi lẽ cách đối tượng đi lại, di chuyển chứng tỏ anh ta rất "thuộc" đường. Nhận định là thế, nhưng việc rà soát là cả một khối lượng công việc khổng lồ, không dễ gì hoàn thành nhanh chóng được.

Cùng thời điểm này, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bước đầu nhận diện được một đối tượng rất khả nghi, có dáng vẻ và chiếc xe máy trùng khớp với đối tượng gây án.

(Còn nữa)

