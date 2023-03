Cô gái tử vong dưới ao bèo và vụ án kinh hoàng lúc rạng sáng (P1): Cái chết bí ẩn

Cánh cửa khép hờ

Một sáng mùa hè cuối tháng 6/2005, ông T (SN 1961, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang ở trong nhà thì nghe có tiếng lao xao bên ngoài. Những người dân tụ tập bên chiếc ao bèo gần nhà ông T hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nữ bên dưới.

Ông T lật đật chạy ra, phía mép ao, lẩn dưới đám bèo nhấp nhô là một cô gái đã tử vong. Nhìn kỹ, ông T sững lại, thi thể nữ giới ấy lại chính là cô con gái mới 19 tuổi tên Bùi Thị H (SN 1986) của ông.

Chiều hôm trước (tức là ngày 28/6), vợ cùng với cậu con trai ông T về quê ngoại chơi, ở nhà chỉ còn lại hai bố con. Do nhà làm cầm đồ nên buổi tối ông H ngủ ở chiếc phản sát cửa hàng để tiện trông nom, còn cô con gái tên H ngủ ở nhà trên.

Tính vốn cẩn thận, trước khi tắt đèn đi ngủ, ông T còn đi soi tất cả các cửa một lần nữa rồi mới an tâm.

Đêm ấy, có một lúc chó sủa dữ dội khiến ông T tỉnh ngủ. Ông T dò dẫm đi soi các cửa thấy vẫn khóa còn con gái đang ngủ nên lại quay về phản.

Khoảng 5h sáng 29/6, ông T gọi chị H dậy nhưng không thấy con đâu, cánh cửa xếp khép hờ và chiếc xe máy trong nhà cũng không có. Nghĩ con gái có việc đi đâu đó, ông T cũng chẳng thắc mắc thêm cho đến khi người dân hô hào vì phát hiện chị H đã chết dưới ao bèo gần nhà.

Dấu vết mờ

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an Hải Phòng đã lập tức có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó vài giờ, nguyên nhân là do bị ngạt, trên cổ có vết bầm tím.

Qua xem xét tử thi, công an nhận định nạn nhân H bị siết cổ, đã tử vong trước khi bị kẻ thủ ác ném xuống ao nhằm phi tang.

Chiếc xe máy là tài sản của gia đình ông T cũng biến mất không dấu vết, từ đó có thể đặt ra nghi vấn đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Khám nghiệm căn nhà ông T, công an không phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào. Đồ đạc trong nhà nguyên vẹn, cửa mở tự nhiên, không có vết cạy, phá. Như vậy hung thủ đã có tính toán kỹ lưỡng và chắc hẳn phải quen biết với nạn nhân.

Chị H vốn là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn nên được nhiều thanh niên trong vùng "để ý". Tuy vậy, những mối quan hệ này đều rất trong sáng, khó có khả năng trở thành nguyên nhân dẫn tới vụ án.

Hàng loạt đối tượng cộm cán, những kẻ từng có tiền án, tiền sự trong vùng được đưa vào diện rà soát. Dù rất nỗ lực, nhưng trong khoảng thời gian đầu tiên, công an không thu được kết quả khả quan.

Tiếng động lạ trong đêm

Tiếp tục ra soát, Công an Hải Phòng biết được, vào đêm xảy ra vụ án, trước cửa nhà nạn nhân H có nhiều tiếng động lạ, kèm với đó là tiếng chó sủa rất to. Cũng chính những tiếng động này khiến ông T tỉnh giấc, tuy nhiên thời điểm đó mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chưa có dấu hiệu gì đáng nghi.

Qua sàng lọc, Công an Hải Phòng xác định có 2 thanh niên thường xuyên hay trêu nạn nhân H vào đêm khuya. Theo đó, cơ quan điều tra biết được vào đêm 28, rạng sáng 29/6 hai thanh niên này có xuất hiện trước cửa nhà ông T.

Tiến hành triệu tập làm việc, hai thanh niên này khai nhận đêm xảy ra vụ việc họ có đi xe máy qua nhà chị H. Tới cửa, hai thanh niên này đã trêu chị H bằng cách lấy tay đập mạnh vào cửa.

Trêu đùa xong, hai thanh niên này nhanh chóng rời đi, về nhà và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Những lời khai của hai nam thanh niên đó được Công an Hải Phòng thẩm tra là đúng sự thật, họ được loại nghi ra khỏi vụ án.

Cùng thời điểm này, công tác rà soát trên diện rộng cũng được làm hết sức khẩn trương. Chiếc xe máy mà gia đình nạn nhân H bị mất được tìm kiếm trên khắp địa bàn Hải Phòng, thậm chí mở rộng sang các tỉnh bạn lân cận nhưng không có kết quả.

Mọi chuyện dường như được bao phủ bởi lớp "sương mờ" dày đặc.

