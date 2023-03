Xác chết bên căn nhà cháy và hành trình truy đuổi kẻ sát nhân bên bến sông

Vụ án trong đêm

Sáng 16/12/2022, người dân phát hiện anh Mạc Văn Đ chết bên hiên nhà, cạnh đó, căn nhà cấp 4 của nạn nhân cũng cháy rụi. Sự việc lập tức được báo cáo lên Công an tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an xác định anh Đ có nhiều vết thương trên cơ thể. Vùng đầu có vết rách, gây chấn thương sọ não. Phần ngực có vết đâm thấu vào bên trong. Nguyên nhân chết được làm rõ là do mất máu cấp từ vết đâm thấu tim.

Căn nhà cấp 4 của nạn nhân cũng cháy rụi, qua khám nghiệm xác định là vụ hỏa hoạn do cố ý. Như vậy, hung thủ sau khi sát hại anh Đ đã đốt nhà nạn nhân.

Anh Đ là người nghiện ma túy, nằm trong danh sách quản lý của cơ quan công an. Chính vì thế nạn nhân có nhiều mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy nạn nhân với hung thủ phải mâu thuẫn rất lớn.

Tiến hành rà soát toàn bộ những mối quan hệ của nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương hướng sự nghi ngờ vào đối tượng Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại Nam Sách, Hải Dương). Đây là đối tượng bất hảo, phức tạp. Bản thân Thành và anh Đ xuất hiện sự mâu thuẫn rất lớn.

Khi công an trích xuất các camera an ninh thì phát hiện vào tối xảy ra vụ án, Thành đem theo 1 dao nhọn, can nhựa nghi đựng xăng đi về hướng nhà anh Đ. Cùng với những chứng cứ, thông tin thu thập được, Công an tỉnh Hải Dương nhận định, Thành là nghi phạm gây ra vụ án.

Kẻ trốn chạy

Vào thời điểm này, Thành đã biến mất khỏi nơi cư trú, những người thân của đối tượng hoàn toàn không rõ anh ta đi đâu, làm gì.

Theo một số thông tin, sau khi gây án, Thành bỏ chạy trên một chiếc xe máy. Đây là đối tượng nghiện ma túy, không có tiền bạc trong người. Vì thế, các điều tra viên nhận định anh ta chẳng thể đi quá xa.

Hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Nam Sách được huy động truy vết theo hướng bỏ chạy của đối tượng. Tuy nhiên, trong nhiều ngày bóng dáng của tên sát nhân vẫn rất "mờ mịt".

Dù Thành có thể chưa bỏ trốn ra khỏi địa bàn tỉnh Hải Dương, tuy nhiên các điều tra viên cho rằng nếu không sớm bắt giữ, rất có thể trong lúc túng quẫn, đối tượng sẽ lại tiếp tục gây án. Đây cũng chính là áp lực lớn đè nặng lên vai cơ quan điều tra.

Nhiều tổ trinh sát được bố trí kiểm tra, chốt chặn khắp các ngả đường, mọi mối quan hệ mà Thanh có thể nhờ vả, tá túc cũng được để ý. Những địa điểm công cộng, bến tầu, bến xe và đò ngang được theo dõi sát sao. Tuy vậy, hơn 10 ngày trôi qua Thành vẫn như một "bóng ma" không chút dấu vết.

Vây bắt dưới sông

Đến cuối tháng 12/2022, công an nhận được nguồn tin Thành đang lần trốn tại một khu canh tác của người dân, sát bờ sông Kinh Thầy. Nơi này người dân trồng rất nhiều loại hoa mầu nên khó quan sát, chưa kể lại gần sông, nếu có động Thành với kinh nghiệm "chài lưới" của mình sẽ dễ dàng trốn thoát.

Một lực lượng lớn của Công an tỉnh Hải Dương được huy động, siết chặt vòng vây. Phát hiện có "động", Thành nhanh chân nhảy xuống sông, bơi như con rái cá về phía bờ thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đây là thời khắc hết sức nhạy cảm, công an sử dụng thuyền sắt bám đuổi theo đối tượng. Để tránh việc Thành mệt, nguy hiểm đến tính mạng, suốt dọc đường lực lượng công an liên tục ném phao cho đối tượng.

Dù được thuyết phục nhưng Thành cương quyết không nghe. Tay gã cầm một lọ thuốc sâu rồi đe dọa nếu đến gần sẽ uống tự sát.

Nhóm truy bắt đã phải cho thuyền bơi vòng quanh đối tượng, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng tránh áp sát, gây kích động. Tuy nhiên, phương án bắt giữ cũng đã được tính toán. Lực lượng y tế, cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng, còn các trinh sát thì đợi lệnh nhảy xuống sông thực hiện khống chế đối tượng ngay giữa những "con sóng" trong tiết trời rét như cắt thịt.

Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, cuối cùng nhóm truy bắt cũng tiếp cận được Thành, tước khỏi tay gã lọ thuốc sâu. Khi kéo đối tượng lên thuyền, chân Thành đã bị chuột rút cứng.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn với nhau. Rạng sáng 16/12/2022, Thành đem theo dao nhọn và can đựng xăng sang nhà anh Đ. Tại đây đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, Thành còn phóng hỏa, thiêu rụi căn nhà cấp 4 của anh Đ.

