Kẻ "hận tình" và hành trình "trả thù đời" đầy man rợ (P cuối): Tỏ tình không ai nhận, gã "bệnh hoạn" tìm phụ nữ đi trên đường để hành hung

Gã đàn ông "lang thang"

Trong tất cả các vụ án, việc làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng là một phần vô cùng quan trọng, nó giúp cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm. Tuy nhiên, với vụ việc nữ sinh bị kẻ lạ mặt dùng dao gây thương tích ở vùng cổ ngày 3/11/2022 tại phố Thái Phiên, ban đầu công an không phát hiện được động cơ, mục đích ấy là gì.

Quá trình xác minh các mối quan hệ xã hội, lực lượng điều tra nhận thấy nữ sinh kia rất hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai, cũng không nợ nần tiền bạc hay "vấp váp" tình cảm với người khác. Điều này cho thấy giữa nạn nhân và hung thủ chẳng có bất cứ mối liên hệ nào. Những dữ liệu đó phần nào đẩy vụ án vào thế "chênh vênh" bởi lẽ diện rà soát, xác minh sẽ vô cùng rộng.

Nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai, các tổ công tác đi gặp gỡ nhân chứng, rà soát, mở rộng vùng khám nghiệm hiện trường, một tổ khác tuần tra lưu động khắp các tuyến phố nhằm nhanh chóng phát hiện những đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, hầu hết nhân chứng chỉ biết vụ việc mà không nhận diện được hung thủ. Có người miêu tả, chỉ nhìn thấy nghi phạm đi xe Wave màu đỏ.

Với những hành vi đầy bất thường của nghi phạm, các điều tra viên cho rằng đối tượng này thông thạo đường phố, nhiều khả năng sinh sống quanh vùng. Việc hắn gây thương tích cho nữ sinh vốn không quen biết có thể xuất phát từ vấn đề về "đầu óc" hoặc sở thích "quái dị". Nếu là thế, gã sẽ không dừng lại, sẽ lại tiếp tục có thêm nạn nhân.

Điều này đặt ra một áp lực vô cùng lớn cho cơ quan điều tra.

Hình ảnh Huy gây án bị camera ghi lại

Lộ mặt

Tổ trinh sát làm nhiệm vụ thu thập hình ảnh từ camera các hộ dân dọc cung đường diễn ra vụ án đã thu được kết quả khả quan. Hình ảnh từ lúc đối tượng đi tìm "con mồi" đến khi gã "ra tay" được lưu lại chọn vẹn.

Qua những hình ảnh này, nghi phạm được phác dựng là kẻ có dáng người béo đậm, để râu quai nón, đi xe máy kiểu dáng Honda Wave, đầu không đội mũ bảo hiểm. Do góc quay không thuận nên công an chưa thể xác định được biển kiểm soát chiếc xe đối tượng sử dụng.

Lực lượng điều tra tiến hành rà soát diện rộng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên dựng chân dung hàng loạt đối tượng có "vấn đề", tiền án, tiền sự trên địa bàn. Cuối cùng, các anh cũng "nắm được" một cái tên, đó là Trần Lê Huy (SN 1991, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuy nhiên, thời điểm này Huy không ở Hoàn Kiếm và đang sinh sống tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội). Qua xác minh, Huy là đối tượng có tiền án, mới ra tù chưa lâu. Huy sống khá "kỳ lạ", ít bạn bè và hành tung cũng rất "bí hiểm".

Kết hợp toàn bộ thông tin, tài liệu thu thập được, Công an quận Hai Bà Trưng xác định, Huy chính là đối tượng đã gây ra vụ án cứa cổ nữ sinh tại phố Thái Phiên.

Huy ngay lập tức được mời lên trụ sở công an làm việc. Ban đầu, gã đàn ông này cương quyết phủ nhận sự liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, về sau Huy đã phải cúi đầu nhận tội. Từ đây, hàng loạt hành vi ghê sợ của gã biến thái này đã dần được làm rõ.

Liên tiếp gây án

Huy khai, sau khi ra tù hắn nhiều lần bày tỏ tình cảm với một vài cô gái, tuy vậy chẳng người nào chấp nhận tình cảm của gã. Kể từ đây, Huy nảy sinh tâm lý căm ghét phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ nhìn "có điều kiện".

Huy chuẩn bị dao, bóng đèn tuýp… rồi đi dọc các con phố tìm phụ nữ để đánh, trả thù.

Gã khai, khoảng 10h ngày 25/10, hắn cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 16h ngày 27/10, Huy cầm một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ trước 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Khoảng 21h ngày 2/11, đối tượng dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt cháu L (14 tuổi) làm nạn nhân bị gãy sống mũi.

Đối tượng Huy bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Sự điên rồ của gã đàn ông này cứ thế tiếp diễn, khiến danh sách nạn nhân dài thêm. Ngày 3/11, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một người phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y (nạn nhân trình báo ở trên) gây thương tích. Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H (45 tuổi) gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Đến 16h15' cùng ngày hôm đó, đối tượng cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm 1 cái vào mặt một người phụ nữ trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó có 9 nạn nhân là phụ nữ.

Từ những manh mối gần như không rõ ràng, Công an quận Hai Bà Trưng cùng với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng tìm ra hung thủ. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố đối tượng Huy về hành vi "giết người".

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ke-han-tinh-va-hanh-trinh-tra-thu-doi-day-man-ro-p-cuoi-to-tinh-khong-ai-nhan-ga-benh-hoan-tim-phu-nu-di-tren-duong-de-hanh-hung-17223031716004346.htm