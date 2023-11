Kẻ gian cạy cửa trộm 13kg bạc

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 14/11, anh Lê Ngọc Lợi, trú tại TDP 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới đến Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình trình báo sự việc, vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/11, kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Ngọc Lợi tại số 13 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình của gia đình và lấy trộm tài sản gồm nhiều dây chuyền, lắc tay, nhẫn, mặt dây chuyền bạc (với tổng khối lượng khoảng 13kg bạc) và một số USD. Tổng trị giá thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Hoàng cùng tang vật.

Ngay khi tiếp nhận tin báo sự việc, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã huy động lực lượng tiến hành xác minh, truy xét. Sau hơn 8h đồng hồ quyết liệt triển khai, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2005; trú tại thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình; tạm trú tại TDP 9, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Hoàng, lực lượng Công an đã thu giữ được 165 dây chuyền bằng kim loại mày trắng bạc, 128 sợi lắc tay bằng kim loại màu trắng bạc, 26 nhẫn đeo tay bằng kim loại màu trắng bạc, 19 mặt dây chuyền và 240 ngàn đồng. Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình còn thu giữ tang vật liên quan gồm 1 xà beng, 1 bao tay.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, Công an TP Đồng Hới vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

