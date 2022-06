Hành trình lật mặt 2 “siêu trộm” và 90 chiếc xe gian

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Khắc Tâm, cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 85 xe máy nghi vấn là tài sản do phạm tội mà có, 1 khẩu súng tự chế, nhiều công cụ dùng để đục số khung, số máy xe môtô và hàng trăm “phiếu gửi xe” cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác. Mở rộng điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã thu giữ thêm 5 xe máy khác, nâng tổng số xe thu giữ là 90 xe máy các loại. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra.