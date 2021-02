Hé lộ những thủ đoạn tinh vi của hoạt động mại dâm biến tướng massage

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Hoạt động mại dâm tồn tại trong xã hội từ lâu và chưa được pháp luật chấp nhận. Bởi thế, chúng ngày càng biến tướng và phát triển tinh vi hơn.

Năm 2020, mại dâm hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, trá hình. Cùng điểm lại một số "tú ông", "tú bà" cũng như sự biến tướng của loại hình bị pháp luật nghiêm cấm này.

Người mẫu, pê đê, cụ già hóa tú ông

Phan Thanh Lương (SN 1996, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị bắt giữ vì điều hành đường dây sextour 7.000 USD trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận vào ngày 21/1.

Đường dây do đối tượng cầm đầu giá dao động từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt. Thậm chí, nếu muốn tham gia sextour, cái gái phải trả sẽ từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm.

Đường dây môi giới mại dâm của Lương còn quy tụ một số người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội, có hàng trăm nghìn người theo dõi Facebook cá nhân tham gia bán dâm.

Lương pê đê cầm đầu đường dây bán dâm 7000usd

Về đối tượng cầm đầu Phan Thanh Lương là một con nghiện ma túy. Không chỉ vậy, dù là nam giới nhưng Lương thích mặc quần áo con gái, đánh phấn bôi son và sử dụng tên gọi giống con gái là “Quỳnh Như”…

Về thủ đoạn hoạt động, Lương thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để trao đổi với người bán dâm và người mua dâm để thỏa thuận hình thức, giá cả...

Không chỉ người mẫu, các hotgirl cầm đầu đường dây mua bán dâm, ngay cả người ở tuổi gần đất xa trời cũng không vượt qua nổi cám dỗ, biến thành tú ông.

Tối 14/1, có 2 nam thanh niên trú tại huyện Chư Prông và TP. Pleiku đến thuê nhà nghỉ và ngỏ ý muốn tìm người mua dâm. “Tú ông” Nguyễn Văn Ngạn (76 tuổi, trú tại tổ 1, thị trấn Chư Prông) đồng ý, liên hệ với 2 gái bán dâm là N.T.L. (36 tuổi, trú tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) và N.T.H. (47 tuổi, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

“Tú ông” Nguyễn Văn Ngạn.

Giá cả thỏa thuận với 2 gái bán dâm là 400 nghìn đồng/lần/người. Mỗi người sẽ trích lại 50 nghìn đồng cho Ngạn.

21h cùng ngày, công an đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Được biết, “tú ông” Ngạn làm quản lý tại nhà nghỉ G9 ở tổ 1, thị trấn Chư Prông đã lâu và chưa từng vi phạm. Đại diện tổ 1, thị trấn Chư Prông tỏ ra ngạc nhiên khi biết thông tin ông này bị bắt về hành vi mua bán dâm. Bởi ông Ngạn khá lớn tuổi, là người ở địa phương khác và sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Bề ngoài nhìn ông chân chất như nông dân, ăn mặc giản dị hiền lành.

Biến hóa khôn lường

Hoạt động bán dâm sơ khai ban đầu thường diễn ra ở nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động ngày càng mạnh. Tuy nhiên, trước sự truy quét của cơ quan chức năng, hoạt động mại dâm bắt đầu trá hình dưới hoạt động massage, tẩm quất…

Và lách luật ở mức cao hơn nữa, các tú ông, tú bà ngoài việc sử dụng công nghệ để môi giới bán dâm thì còn tiếp tục nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, trong đó điển hình là việc tổ chức sextour. Không ít đường dây sextour đã bị triệt phá như của Lương “pê đê” (Quảng Bình), Tú ông Phạm Đức Hùng (Quảng Ninh) cầm đầu đường dây sextour trên du thuyền 5 sao, hay hàng loạt tú bà hotgirl Nguyễn Thị Tú (Hà Nam), Hồ Thị Thúy Hằng (Nghệ An)... với mức giá lên đến cả chục nghìn usd.

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đ.Th.Th. (SN 1991, ở Hưng Yên) và D.Th.L. (SN 1985, ở Hai Bà Trưng) về hành vi "môi giới mại dâm". Trước đó, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ bán dâm tại một khách sạn ở phường Yên Hòa.

Tại cơ quan điều tra, người mua dâm khai nhận đặt hàng L. gọi 2 “chân dài” để sử dụng dịch vụ massage. Tuy nhiên, đây lại là hoạt động massage trá hình với thủ đoạn tương đối tinh vi. Trong đó, gái bán dâm sẵn sàng phục vụ khách tại nhà riêng hoặc khách sạn tuỳ theo yêu cầu. Và giá của dịch vụ này vì thế tương đối cao - 1,8 triệu đồng/lượt.

Có lẽ, “đỉnh cao” nhất phải nói đến hoạt động mại dâm trá hình chính là hình thức sugar daddy – sugar baby. Hiểu một cách nôm na là hình thức bao nuôi bố nuôi – con nuôi. Xâm nhập vào các hội nhóm kín trên mạng xã hội, PV Người Đưa Tin pháp luật không khỏi bất ngờ khi các daddy và baby thản nhiên đăng tải tìm “bố nuôi”, “con nuôi” với các cuộc đổi chác tình – tiền theo “hợp đồng”.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường đưa quan điểm, hành vi quan hệ tình dục để đổi lại lợi ích vật chất không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, mà những khía cạnh của nó có thể được xem là vi phạm pháp luật.Trong trường hợp, mối quan hệ giữa sugar daddy – sugar baby có sự thoả thuận nhất định về số tiền, số lần gặp gỡ thì đó là biểu hiện của hành vi mua, bán dâm.”

