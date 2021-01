Nữ chủ quán karaoke điều "chân dài" bán dâm cho khách ngay tại quán

Thứ Ba, ngày 19/01/2021 21:20 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Thuỷ khai nhận do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên ít khách, thu nhập sụt giảm. Thuỷ đã tung tuyệt chiêu để kiếm thêm thu nhập cho quán karaoke.

Bà chủ quán karaoke Vũ Thị Thuỷ.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Uông Bí đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy (SN 1991, trú tại tổ 8, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP.Uông Bí) về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Uông Bí kiểm tra quán Karaoke Thu Thủy (địa chỉ tại phường Yên Thanh, TP.Uông Bí).

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên ít khách nên Thủy đã bàn bạc, thống nhất với nhân viên nữ tại quán về việc mua, bán dâm. Nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Thủy sẽ đưa các nhân viên đến bán dâm ngay tại tầng 2 của quán và thu 300.000đ/ lượt mua bán dâm, Thủy trả cho gái bán dâm số tiền 150.000đ/ lượt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-chu-quan-karaoke-dieu-chan-dai-ban-dam-cho-khach-ngay-tai-quan-50202119121213348.htm