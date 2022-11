"Tú ông" điều hành động mại dâm thách thức dư luận địa phương

Ngày 29/11, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án Môi giới mại dâm và bắt giữ đối tượng Trần Văn Dương (SN 1963, trú tại thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn) về hành vi Môi giới mại dâm để phụ vụ công tác điều tra.

Quán An Dương là tụ điểm mại dâm do Dương điều hành

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 26/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, 2 cô gái bán dâm khai nhận hiện đang làm nhân viên tại quán Cafe, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương có địa chỉ tại thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn. Cả 4 khai nhận Trần Văn Dương - chủ quán An Dương là người môi giới.

Chân dung "tú ông" Trần Văn Dương

Khám xét tại quán Cafe, xông hơi, tẩm quất và nhà nghỉ An Dương, cơ quan công an đã phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan và tại quán còn có 3 gái mại dâm khác đang có mặt để chờ khách. Quá trình khám xét, Dương có thái độ chống đối, không chấp hành, liên tục lăng mạ, chửi bới lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, Dương là đối tượng hình sự cộm cán có 2 tiền án, 1 tiền sự trong đó tiền sự về hành vi Chống người thi hành công vụ và điều hành tụ điểm này hoạt động trong một thời gian dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, thách thức dư luận tại địa phương.

