Nhiều đối tượng làm điều mờ ám ở TP Đà Nẵng sa lưới

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ các đối tượng và tụ điểm phức tạp liên quan đến ma túy.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn HANA bị bắt quả tang

Theo đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng (cả nam lẫn nữ, từ 21 đến 35 tuổi) đang có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại phòng 501 khách sạn HANA (261 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Cũng trong ngày 1-8, sau quá trình điều tra, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng chủ trì, đã ập vào nhà riêng của Nguyễn Nhật Huy (SN 1996, trú tại 85 Nguyễn Thuật, phường An Khê, TP Đà Nẵng) - kẻ từng có nhiều tiền án, tiền sự và có biểu hiện phức tạp liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Nhật Huy - “mắt xích” mua bán ma túy nguy hiểm

Tại đây, công an thu giữ gần 100 g chất bột tinh thể màu trắng (nghi là ketamine) và 100 viên nén (nghi là thuốc lắc). Huy khai nhận mua số ma túy này với giá 58 triệu đồng qua ứng dụng Telegram để bán lại kiếm lời.

Cùng ngày 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bắt quả tang Đặng Đình Cần (SN 1990) và Thái Công Tùng (SN 1979) tại ngã tư Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an bắt quả tang đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy trong đêm

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Quốc Huy (SN 1982, đối tượng có tiền án về ma túy) về hành vi mua bán ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Văn Huy (SN 2000) về hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Đây không chỉ là những chiến công xuất sắc về nghiệp vụ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ lực lượng Công an luôn là "lá chắn thép", sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì một thành phố đáng sống, vì sự bình yên của nhân dân.