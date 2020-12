Hoạt động mại dâm sử dụng công nghệ hiện đại và biến tướng

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 09:22 AM (GMT+7)

Trong năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân TP đã khởi tố 27 vụ với 41 bị can, đề nghị truy tố 29 vụ với 57 bị can, Tòa án nhân dân TP xét xử 25 vụ với 34 bị can liên quan đến hoạt động mại dâm.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, hoạt động mai dâm trên địa bàn TP đang diễn ra phức tạp, tinh vi, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại và biến tướng từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Ngày 15-7, Công an quận 1, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Huy (48 tuổi), Lê Ngọc Cường (24 tuổi) Mạnh Minh Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Ảnh: CA

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2020 Các Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội từ TP đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tổ chức kiếm tra 4.963 cơ sở, phát hiện 2.355 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Trong đó có 46 cơ sở vi phạm liên quan đến ma túy, mại dâm và khiêu dâm, kích dục. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2.325 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 18.3 tỉ đồng.

Trong năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với lực lưọng Công an quận, huyện tổ chức 1.594 lượt truy quét tại nơi công cộng, bắt giữ 42 người, chuyển hóa 4 điểm, tụ điểm và phát sinh mới 3 điểm hoạt động mại dâm nơi công cộng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đánh giá hoạt động mại dâm có tính chất phức tạp và ngày càng tinh vi hơn, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại và hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Tuy nhiên, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác đấu tranh và phòng, chống mại dâm còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể.

Hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm ban hành hơn 15 năm đã bộc lộ những hạn chế nhất định, không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống mại dâm trong tình hình mới như chưa quy định điều chỉnh, xử lý hành vi “mại dâm đồng tính”.

101 người hoạt động mại dâm đứng đường Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trên địa bàn TP có 8.674 cơ sở kinh doanh dịch vụ với 25.441 nhân viên, tiếp vỉên làm việc. Trong đó có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh biến tướng, trá hình bằng các phương thức, thủ đoạn hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục. Tại nơi công cộng, hiện còn 18 tụ điểm, tuyến đường tại 24 phường, xã, thị trấn thuộc 12 quận, huyện và có khoảng 101 người hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm.

