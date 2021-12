Hành vi tàn độc của 2 nghi phạm sát hại người phụ nữ, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn

Lực lượng công an đã bắt giữ Đạt và Tuấn để làm rõ vụ việc bà H. bị sát hại, phi tang thi thể xuống sông.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Võ Viết Đạt (SN 1980, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi Giết người.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, trục vớt xe máy nạn nhân

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Võ Viết Đạt đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà L.T.H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử) đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ bởi 2 người đàn ông, bà L.T.H tử vong tại chỗ.

Sau đó, Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê thuộc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Còn chiếc xe mô tô của bà H. đã bị hai đối tượng thả xuống sông Thạch Hãn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án 1112G phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ vụ án mạng. Trong thời gian chưa đến 24 giờ đồng hồ, Ban chuyên án đã xác định Đạt và Tuấn là thủ phạm gây ra vụ án mạng và bắt giữ cả 2 đối tượng.

