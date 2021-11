Rúng động "phi công trẻ" giết chết con riêng của vợ hờ rồi đem xác phi tang

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 10:34 AM (GMT+7)

Sử dụng ma tuý xong, Hồng đã đổ nước vào miệng con riêng 7 tháng tuổi của vợ hờ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, cặp tình nhân này để xác cháu bé vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè chôn phi tang.

Sáng 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về các hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hồng

Theo đó, vào khoảng giữa tháng 10/2021, Hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Mỹ (29 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Quá trình chung sống, Hồng tỏ ra bực tức mỗi khi thấy cháu Nguyễn Mỹ Thiên Kim (sinh ngày 5/4/2021, con riêng của Mỹ) khóc nên đã nhiều lần hành hạ và làm gãy tay cháu bé.

Khoảng 21h30 ngày 2/11, sau khi Hồng cùng Mỹ và Trần Điền (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) sử dụng ma túy xong, Hồng kêu Mỹ mang điện thoại của Hồng qua hàng xóm sạc nhờ. Cùng lúc đó, Hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu Kim khiến cháu tử vong.

Điền đứng gần đó thấy nên đã xô Hồng ra và nói “Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy”, Hồng trả lời “Khóc hoài”.

Sau đó, Hồng lấy chanh vắt vào miệng cháu Kim để đánh lừa vợ hờ khi hỏi lí do cháu bé tử vong.

Hiện trường nơi Hồng và Mỹ chôn xác cháu Kim để phi tang

Quay về nhà phát hiện con đã chết, Mỹ nghi ngờ Hồng đã giết con mình nên khi “phi công trẻ” bàn bạc đem xác cháu bé đi thiêu thì Mỹ không đồng ý. Đến khoảng 2h sáng ngày 4/11, Hồng cùng Mỹ để cháu vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B, chôn để phi tang.

Khi về nhà, Hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh Mỹ gây thương tích để vợ hờ không dám tố giác hành vi của Hồng.

Đến trưa ngày 8/11, cha ruột của cháu Kim đến chơi, không thấy cháu nên hỏi. Mỹ kêu anh này ngồi giữ Hồng để Mỹ đến cơ quan công an trình báo.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác khám nghiệm và điều tra tại hiện trường

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, các đối tượng liên quan đều là đối tượng sử dụng ma túy, có mỗi quan hệ thân thiết với nhau và đều bị đối tượng Hồng khống chế đe dọa. Bước đầu, cơ quan công an gặp không ít khó khăn trong việc xác định đối tượng gây án. Sau nhiều giờ đấu tranh, Hồng đã thừa nhận mình là hung thủ.

Được biết, Hồng từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vừa chấp hành án tù xong vào tháng 8/2021.

Riêng đối với Trần Điền, hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi “Không tố giác tội phạm” của thanh niên này.

