Giải mã tội ác của tên trộm trong vụ người phụ nữ hai con bị sát hại, phi tang thi thể dưới suối

Xác người dưới suối

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong miền kí ức của nhiều người dân sinh sống tại thôn 8, xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn không thể nào quên được cái chết đầy thương tâm của một phụ nữ với tính tình vui vẻ, hòa đồng, làm nghề thu gom, buôn bán sắn tươi, ở trọ trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 10h ngày 5/4/2015, trong lúc đang chơi đùa cạnh bờ suối, một nhóm trẻ sinh sống tại thôn 8 (xã Khánh Hòa) bất ngờ nhìn thấy một vật bị neo lại tảng đá giữa dòng nước, trông giống một thi thể người không mặc quần áo. Quá hoảng sợ, lũ trẻ đã chạy ùa về nhà để thông báo sự việc với người lớn.

Đúng lúc này, anh Hà Minh Dự (người địa phương) đi làm nương về tới bờ suối, nghe thấy vậy nên đã xuống kiểm tra. Ở khoảng cách chừng 1m, anh Dự xác nhận vật thể trôi nổi dưới suối là xác một người phụ nữ chỉ mặc nội y, bị trói tay.

Khu vực đoạn suối nơi phát hiện thi thể chị H.

Tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị Nguyễn Thị Thu H. (32 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái) làm nghề thu mua sắn tươi và thuê trọ tại nhà anh Hà Minh Dự.

Tại hiện trường, thi thể chị H. chỉ mặc quần áo lót, hai tay bị trói ra phía sau bằng chính bộ quần áo dài mà thường ngày nạn nhân vẫn mặc. Những tài sản có giá trị trên người nạn nhân như nhẫn, bông tai bằng vàng vẫn còn nguyên. Trên người chị H. không có thương tích nặng, vùng cổ xuất hiện vết hằn đỏ như dấu hiệu của việc bị siết cổ. Thời gian tử vong cách lúc được phát hiện khoảng hơn 10h đồng hồ.

Thông qua kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an nhận định, nạn nhân tử vong do bị ngạt nước (tức là trước khi bị ném xuống suối, chị H. vẫn còn sống). Nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Mở rộng hiện trường tìm kiếm, công an phát hiện nhiều vết máu vương vãi từ nơi trọ của chị H. xuống tới bờ suối. Nhiều cây cỏ dại ven đường bị gãy gập. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một sợi dây màu bạc.

Khám xét nơi ở của nạn nhân, cơ quan điều tra thấy cửa nhà mở, xe máy vẫn còn nguyên. Toàn bộ chăn gối, giường ngủ và 2 chiếc điện thoại của chị H. bị đốt cháy. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu CQĐT nhận định đây là vụ án mạng giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Cái chết đầy thương tâm của chị H. khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng.

Truy tìm kẻ sát nhân

Nút thắt đầu tiên cần được Ban chuyên án giải đáp chính là tìm ra được động cơ gây án của hung thủ. Nhiều giả thiết được cơ quan chức năng đưa ra để phân tích mổ xẻ. Liệu rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản, hay vì mâu thuẫn tình cảm, trả thù cá nhân…vv.

Do nạn nhân làm nghề buôn bán, nên có rất nhiều mối quan hệ xã hội. Đây được xem là một trong những trở ngại khá lớn, gây khó khăn cho quá trình khoanh vùng các đối tượng tình nghi của cơ quan chức năng.

Qua xác minh được biết, chị H. đã có chồng và 2 con. Tuy vậy, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ chồng chị H. đã ly hôn. 2 con được chị H. gửi cho người quen chăm sóc hộ. Ban đầu, chồng cũ của nạn nhân cũng được cơ quan chức năng đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an làm rõ, thời điểm xảy ra vụ án mạng, người này đang có mặt tại huyện Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang). Những người có mối quan hệ làm ăn thân thiết với nạn nhân lần lượt đưa ra được những bằng chứng ngoại phạm hết sức thuyết phục.

Rất nhiều đối tượng tình nghi ở địa bàn lân cận được Ban chuyên án đưa vào danh sách để sàng lọc thông tin.

Trong lúc tưởng chừng vụ án đang rơi vào bế tắc, các điều tra viên bất ngờ nhận được một thông tin cực kì quý giá. Theo một số người dân, rạng sáng 5/4, họ thấy Hà Kế Toại (SN 1995, trú tại xã Tô Mậu, Lục Yên) 4h sáng mới trở về nhà.

Lập tức, Toại bị CQĐT triệu tập để lấy lời khai. Do không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm thuyết phục trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, Toại đã khai nhận toàn bộ sự việc mình biết được.

Chân dung kẻ thủ ác Lý Văn Chúc

Theo đó, rạng sáng 5/4, Toại có gặp Lý Văn Chúc (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên) trong tình trạng quần áo dính đầy bùn đất và có vết máu. Toại hỏi chuyện mới biết Chúc vừa giết người, cướp tài sản. Thời điểm đó, Lý Văn Chúc đã cho Toại số tiền hơn 5 triệu đồng để giữ kín thông tin.

Từ lời khai trên, cơ quan công an đã tìm tới nhà Chúc thì được mọi người cho biết, đối tượng đã bỏ đi mấy hôm và không có tin tức gì. Ngày 7/4, theo nguồn tin trinh sát báo về, phát hiện Chúc xuất hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Lập tức Ban chuyên án đã triển khai lực lượng và vây bắt thành công.

Tại CQĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Chúc đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do chơi bời, lêu lổng, cần tiền tiêu pha, Chúc đã lên kế hoạch cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 4/4, Chúc rủ Kiều Tùng Lâm (15 tuổi, trú tại xã Động Quan) đến nhà chị H. trộm cắp tài sản. Khi đến nơi (khoảng 20h), Lâm nấp ven đường cảnh giới, còn Chúc lợi dụng sơ hở chui vào gầm giường ở gian ngoài nhà chị H. Tới 23h cùng ngày, thấy điện trong nhà tắt, chị H. lên giường nằm ngủ. Chúc liền chui ra rồi đi vào buồng ngủ, lục soát chiếc túi xách treo ở mắc áo trên tường, lấy 25 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Chúc tiếp tục tìm cách mở két sắt. Nghe thấy tiếng động lạ và phát hiện bóng người, chị H. choàng tỉnh mở cửa chạy ra ngoài để tìm người cứu. Thấy vậy, Chúc đuổi theo và vận lộn với nạn nhân. Khi thấy chị H. bất tỉnh, Chúc đã lột quần áo của nạn nhân trói tay rồi bế ném xuống suối. Tiếp đó, đối tượng quay trở vào nơi ở của chị H. dùng bật lửa đốt chiếc đệm cùng quần áo và điện thoại của nạn nhân nhằm xóa dấu vết.

Với tội ác gây ra, Lý Văn Chúc đã phải nhận mức hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

