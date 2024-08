Hành trình truy bắt nhóm bắt cóc nam thanh niên sau 48 giờ gây án

Anh N.T.H (SN 1998, ngụ xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành) chưa hết hoảng sợ khi kể: vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 5/8, H. đang điều khiển xe mô tô một mình lưu thông trên đường ĐT781 theo hướng từ xã Phan về cầu K13 đến khu vực thuộc ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. H. bất ngờ bị 5 đối tượng lạ mặt trên xe ôtô màu đen, loại 7 chỗ ngồi, chặn đầu xe mô tô. Chúng dùng hung khí đe dọa, khống chế, bắt giữ H. đưa vào xe ôtô.

Các đối tượng gây án cùng tang vật.

Trong xe ôtô, các đối tượng ép buộc anh H. điện thoại cho gia đình yêu cầu phải đưa số tiền 80 triệu đồng thì mới thả. Đến khoảng 12 giờ ngày 6/8, gia đình anh H. lo sợ người nhà mình gặp nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe nên vội chuyển khoản số tiền 80 triệu đồng cho bọn chúng. Sau đó, anh H. được thả về nhà. Khi anh H. ổn định tâm lý, người thân mới đưa anh đến Công an huyện Dương Minh Châu trình báo.

Công an huyện Dương Minh Châu đã nhanh chóng phân công nhiều tổ trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm lấy lời khai của nạn nhân để sàng lọc các mối quan hệ, phát hiện đối tượng nghi vấn; sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và hình ảnh camera an ninh ghi lại, Công an nhận định, các đối tượng gây án chuyên nghiệp có tổ chức và sinh sống ở các địa bàn lân cận như thị xã Hòa Thành, huyện Tân Châu và huyện Châu Thành. Trước khi gây án, bọn chúng đã nghiên cứu tỉ mỉ địa bàn, đường xá lưu thông, lựa chọn thời điểm gây án đêm khuya, địa điểm và hướng tẩu thoát nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Công an huyện Dương Minh Châu đã triển các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng truy bắt các đối tượng gây án.

Chỉ sau 48 giờ đồng hồ, Công an huyện Dương Minh Châu đã xác định được các đối tượng gây án và bọn chúng đang lẩn trốn tại khu nhà trọ ở TP Tây Ninh vây bắt được 4 đối tượng, gồm: Lưu Văn Ninh, Phan Hữu Phước, Đỗ Nhật Tiến và Lưu Thanh Tiền. Công an thu giữ tang vật, gồm: 1 xe ôtô, 1 cây súng, 2 con dao, 5 điện thoại di động các loại, 42.600.000 đồng…

Các đối tượng khai nhận: Trước đó, nhóm Ninh bàn bạc, lợi dụng đêm khuya, đường vắng tìm người lưu thông một mình trên đường ở huyện Dương Minh Châu để khống chế, bắt giữ trái pháp luật, rồi yêu cầu gia đình nạn nhân đưa tiền chuộc mới chịu thả người. Cả nhóm xuống TP Hồ Chí Minh đặt mua 2 cây súng, 1 con dao, dây rút, khẩu trang y tế sử dụng làm công cụ để gây án. Sau đó, Ninh rủ thêm Phước cùng gây án.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và đánh lạc hướng điều tra, Ninh thuê xe ô tô tự lái chở đồng bọn cùng hung khí đặt mua trước đó mang theo gây án. Đến tối 5/8, bọn chúng phát hiện anh H. đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường một mình. Lập tức, các đối tượng điều khiển xe ôtô áp sát xe mô tô của anh H. buộc anh phải dừng xe lại. Cả bọn nhanh chóng tiếp cận và khống chế anh H đưa lên xe, còn Tiến điều khiển xe mô tô của nạn nhân tìm nhà nghỉ để ẩn nấp.

Tiếp đó, nhóm Ninh chở anh H. đến một ngôi nhà bỏ hoang thuộc xã Tân Hiệp (huyện Tân Châu) để canh giữ. Tại đây, cả nhóm tiếp tục ép buộc nạn nhân gọi điện thoại cho gia đình đưa tiền chuộc. Ngay sau khi nhận được tiền chuộc, nhóm Ninh đã thả anh H. và trả xe mô tô cho nạn nhân trở về nhà. Tiếp đó, bọn chúng rút toàn bộ 80 triệu đồng của gia đình anh H. để chia nhau tiêu xài. Biết không thoát tội, Dũng đã ra đầu thú tại Công an huyện Dương Minh Châu ngay sau đó.

