Hành trình tội lỗi của gã "phi công" giết hại người tình hơn 18 tuổi để cướp tài sản

Trong quá trình tới phòng trọ của chị L. chơi và ngủ lại, Tuất đã xuống tay giết hại người tình vốn bị câm điếc rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Mùi lạ trong căn phòng trọ khóa cửa

Một ngày cuối tháng 1/2022, trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều muộn, nhiều người trong một xóm trọ nhỏ, ẩm thấp thuộc địa bàn khu phố An Bình (phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bỗng dưng nháo nhác khi phát hiện mùi lạ bốc ra từ căn phòng trọ của chị Trần Thị L. (SN 1976, quê xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định). Bản thân chị L. vốn bị câm điếc, làm nghề bán hàng nước và sống khá khép kín với mọi người xung quanh.

Điều đáng nói, thời điểm phát hiện vụ việc, căn phòng trọ của chị L. khóa cửa phía ngoài. Trong 2 ngày gần nhất, mọi người cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ này. Trước dấu hiệu bất thường, chủ dãy trọ cùng những người khác đã quyết định mở cửa căn phòng để kiểm tra. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt những người chứng kiến. Thi thể chị L. nằm bất động trên chiếc giường ngủ, đang trong giai đoạn phân hủy. Đồ đạc bên trong phòng trọ có dấu hiệu bị đảo lộn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên triển khai lực lượng đến hiện trường. Cơ quan điều tra cũng phối hợp cùng Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị L. Từ những dấu vết ghi nhận được tại hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân bị siết cổ tới chết và cướp tài sản.

Kẻ sát nhân lộ diện

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng nhằm truy bắt hung thủ gây án. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân được cơ quan điều tra thu thập thông tin đầy đủ.

Nổi lên trong số những người quen biết với chị L. là Vũ Văn Tuất (SN 1994, trú tại thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Tuất và chị L. vốn có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Đối tượng này cũng thường xuyên qua lại nơi trọ của nạn nhân để ăn, ngủ. Điều đáng nói, sau khi vụ án xảy ra, Tuất cũng biến mất một cách đầy bí ẩn. Cơ quan công an nhận định Tuất chính là nghi phạm số 1 đã xuống tay sát hại chị L.

Không lâu sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tuất khi y đang lẩn trốn tại thôn Hội, xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

Đối tượng Vũ Văn Tuất tại CQĐT

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tuất đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai, vào tối ngày 24/1, Tuất đến phòng trọ của chị L. chơi và ngủ lại. Đến khoảng 4h ngày 25/1, khi chị L. đang ngủ, Tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi chị này không cử động nữa.

Nhận thấy người tình đã tử vong, Tuất tháo 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai bằng kim loại màu vàng, nạn nhân đang đeo trên người, tiếp đó, lục soát trong phòng lấy 1 điện thoại di dộng, 1 sạc điện thoại, 2 dây chuyền và 1 lắc tay đều bằng kim loại màu vàng. Gây án xong, Tuất rời khỏi hiện trường rồi quay về phòng trọ của gã lấy xe máy bỏ trốn. Trước khi xuống tay gây ra vụ án trên, đối tượng Vũ Văn Tuất từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước tội ác mà Tuất đã gây ra, nhiều người thân của nạn nhân mong muốn đối tượng này sẽ sớm phải nhận hình phạt thích đáng từ pháp luật.

