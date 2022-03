Cái chết thương tâm của nữ chủ quán cắt tóc: Đám cháy ven đê

Chủ Nhật, ngày 13/03/2022

Đêm 7/11/2018, người dân thôn Bắc Phong phát hiện có đám cháy bập bùng ngoài triền đê, sát với khu vực đầm rươi. Điều này cũng chẳng lạ, bởi đám cháy ấy xảy ra gần với bãi rác to. Hai ngày sau đó, một người dân trong lúc đi làm đã sửng sốt khi nhìn thấy dưới vệ cỏ có thi thể đã cháy đen, đang trong quá trình phân hủy.

Thi thể bên đám cỏ cháy

Sáng sớm ngày 9/11/2018, một lão nông ở thôn Bắc Phong (xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng) đi dọc con đê nhỏ chạy vòng qua các đầm rươi mênh mông nước. Không khí trong lành, lão nông đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vắng vẻ lạ thường. Bất giác, người đàn ông này dừng lại, dường như dưới triền đê có đám cỏ cháy rụi, ngả màu than đen.

Lão nông bước đến, càng lại gần, ông càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ở giữa đám cỏ úa, một thi thể người cháy xám hiện ra. Người đàn ông này chẳng giữ được bình tĩnh, chạy về hô hoán mọi người.

Khi có mặt tại hiện trường, những công an viên của xã Kiến Thiết xác nhận đó là một thi thể người. Thông tin lập tức được báo về Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ án gây ám ảnh với nhiều người. Sát đầm rươi là một vạt cỏ cháy thành khoanh tròn. Ngay chính giữa là thi thể nữ giới đã bị than hóa một phần. Các giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Hải Phòng đã tiếp cận tỉ mỉ rồi đưa ra những nhận định ban đầu.

Khi phát hiện, có người cho rằng, nạn nhân nhiều khả năng đã tự vẫn. Tuy nhiên, việc đám cỏ cháy "rất gọn", không bị loang ra đã thể hiện điều ngược lại. Nạn nhân đã chết trước khi cháy.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Các dấu hiệu

Để củng cố nhận định ban đầu về vụ án, các điều tra viên xem xét rất kỹ dấu hiệu trên thi thể nạn nhân. Một vết thương lớn ở phần cổ được tìm thấy. Đây có thể chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô gái xấu số này. Việc bị cháy chỉ là do hung thủ muốn che giấu hành vi phạm tội.

Các trinh sát được tung vào cuộc để thu thập thông tin. Một vài người dân cho hay, vào tối 7/11, tức là trước đó 2 ngày họ nhìn thấy một đám cháy tại khu vực phát hiện thi thể.

Tuy nhiên, khu vực này lại rất gần bãi rác công cộng, thế nên những nhân chứng vào thời điểm ấy cho rằng đó là đốt rác và chẳng ai để ý thêm nữa.

Lời khai của nhân chứng hoàn toàn trùng khớp với nhận định về thời gian nạn nhân xấu số tử vong.

Quá rà soát, các trinh sát không thu thập được thêm lời khai nào có giá trị, không có ai chứng kiến trực tiếp vụ việc hay phát hiện người lạ đi lại ở hiện trường thời điểm đó.

Do thi thể đã bị đốt nên việc xác định nhân thân của nạn nhân rất khó khăn. Điều này đặt ra những thách thức không hề nhỏ cho lực lượng điều tra.

Tại hiện trường, công an đã rà soát mở rộng phạm vi những không phát hiện ra bất cứ dấu vết lạ nào. Điều đó cho thấy, nơi nạn nhân được tìm thấy cũng là hiện trường duy nhất, là nơi cô gái này bị sát hại.

Manh mối mờ

Việc đầu tiên mà các điều tra viên thuộc Công an TP Hải Phòng phải làm là xác định danh tính nạn nhân. Các anh tiến hành rà soát toàn bộ những tin báo mất tích trước đó nhiều ngày, đồng thời thông tin về vụ việc để các gia đình có người thân đi khỏi nhà bất thường đến trình báo.

Chỉ ít lâu sau đó, một người phụ nữ đã tìm đến trình bày về việc em gái chị đã biến mất bí ẩn từ 2 ngày trước không liên lạc được.

Theo đó, người con gái được cho là mất tích có tên Nguyễn Thị H ( 29 tuổi, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng). Chị H là phụ nữ đơn thân, làm chủ một cửa hàng cắt tóc, gội đầu trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Nơi chị H được phát hiện (ảnh tư liệu)

Vào chiều 7/11, chị H ra khỏi nhà và từ đó không quay về. Người thân, gia đình tìm mọi cách để liên lạc nhưng đều "bất lực". Tiến hành cho nhận dạng và giám định ADN, cơ quan công an xác nhận, nạn nhân được phát hiện tại khu vực triền đê đầm rươi thôn Bắc Phong chính là chị H.

Gia đình nạn nhân H cung cấp, khi đi chị này sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda mới mua, đem theo 1 điện thoại Oppo, đồ trang sức trên người.

Tại hiện trường, khi khám nghiệm, cơ quan công an không tìm thấy những tài sản này. Như vậy, bước đầu có thể nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ việc là nơi vắng vẻ, ít người qua lại, chính vì thế các điều tra viên cho rằng để đưa được nạn nhân ra đây, hung thủ phải là người quen biết, thậm chí là người địa phương mới thông thạo đường đi lỗi lại đến như vậy.

Khi tiến hành rà soát các quan hệ của chị H, các trinh sát không phát hiện ai khả nghi. Bản thân nạn nhân làm nghề cắt tóc, gội đầu nên rất nhiều bạn. Ngày xảy ra vụ án, cửa hàng chị H cũng tấp nập "kẻ ra, người vào".

Vậy ai đã gây ra cái chết đầy thương tâm ấy? Chiếc xe máy và những tài sản của nạn nhân hiện đang ở đâu? Các điều tra viên Công an Hải Phòng xác định, nút thắt của vụ án chắc chắn nằm ở việc tìm ra những tang vật này.

(Còn nữa)

Nguồn: https://giadinh.net.vn/cai-chet-thuong-tam-cua-nu-chu-quan-cat-toc-p1-dam-chay-ven-de-172220312115246277.htm