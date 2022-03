Cuộc trốn chạy 20 năm của nữ quái liên tục… đẻ

Theo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, trong thời điểm giãn cách xã hội, bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch thì công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên, liên tục. Nhiều đối tượng trốn truy nã, trong đó có những đối tượng trốn nã đã vài chục năm vẫn sa lưới trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng này. Điển hình, trưa 26/1/2022, Công an TP và Công an quận Lê Chân bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thao (SN 1969, ở phường Trại Cau, quận Lê Chân), là đối tượng bị truy nã về tội chứa mại dâm từ năm 2010. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, cảnh sát cũng đã bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã sau hơn 20 năm là Trần Đức Hiếu (SN 1980, đối tượng từng tham gia hỗn chiến, đâm trọng thương một người từ năm 1999) và Nguyễn Đức Việt (SN 1960, đối tượng dùng dao chém bố vợ bị trọng thương năm 1994 ở quận Ngô Quyền).