Hành trình 4 giờ truy bắt kẻ sát hại vợ mang song thai và cha mẹ vợ

Theo điều tra ban đầu, lúc 13h30 ngày 4/12, chị P. T.V (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về thăm gia đình tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, đau đớn phát hiện cha ruột là ông Phan Văn Sự (SN 1954), mẹ ruột Trần Thị Gọn (SN 1955) cùng chị gái Phan Liêng Khương (SN 1985, mang song thai nữ gần tới ngày sinh) tử vong tại nhà, đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Minh Lũy, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cái Nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, các nạn nhân bị sát hại từ vài ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng, được biết gia đình ông Sự thường ở trong nhà, ít khi ra ngoài.

Khoa bị 2 trinh sát hình sự khống chế khi đang trên đường bỏ trốn.

Quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an thấy nổi lên Bùi Vũ Khoa (SN 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), đang sống như vợ chồng với chị Khương (kém chị Khương 15 tuổi), hiện không có mặt tại địa phương.

Từ các nguồn tin do người dân cung cấp, các Tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau chia làm nhiều hướng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng. Đáng chú ý, một Tổ công tác trong quá trình truy vết, phát hiện Khoa đang điều khiển xe môtô BKS 69L1-4152 (của gia đình nạn nhân) chạy tốc độ cao trên QL1 hướng về tỉnh Bạc Liêu.

Khoa lấy xe của gia đình vợ để bỏ trốn.

Lập tức, 2 trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau, 2 trinh sát hình sự bất ngờ tung cước quật ngã, bắt gọn đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Khoa thừa nhận, do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình chung sống tại gia đình vợ nên đã ra tay sát hại vợ đang mang song thai và cha, mẹ vợ tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Sau khi gây án, Khoa vào phòng ngủ của cha, mẹ vợ lấy tiền để tiêu xài và xe mô tô làm phương tiện bỏ trốn.

Hiện trường vụ thảm án.

Chỉ trong 4 giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ đối tượng gây án. Đây là thành tích xuất sắc của các đơn vị trong cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát động.

