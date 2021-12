Hành trình 26 giờ khám phá vụ sát hại chủ quán cà phê

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 09:20 AM (GMT+7)

Chỉ 26 giờ sau vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê kích dục ở Hóc Môn, công an đã bắt được hung thủ.

Khoảng 14h ngày 6/12, chị L.T.K.C (SN 1979) nhìn sang quán cà phê của chị N.T.K.O (SN 1986, quê Kiên Giang) không thấy ai trông nom quán nên chạy sang định nhắc nhở cẩn thận trộm cắp. Khi vừa bước qua, chị C hoảng hốt khi thấy chị K.O nằm bất động trên vũng máu giữa quán nên hô hoán và báo với Công an xã Bà Điểm. Chị O được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vết thương trên cổ gây đứt tĩnh mạch khiến chị O không qua khỏi.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa, Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera tại quán để làm rõ.

Theo nhiều người dân ở đây, chị O mở quán bán một mình, thường ngày trên người chị O có đeo nhiều nữ trang và tiền bạc. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, những vật dụng trên người chị O không còn.

Hình ảnh trong camera ghi nhận, một đối tượng tìm đến quán của chị O trong một khoảng thời gian sau đó vội vã điều khiển xe máy bỏ đi. Tuy nhiên, hình ảnh khá mờ, nghi can lại đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm nên khó xác định được hình dạng, lai lịch.

Thiếu tá Trịnh Kim Khánh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự -Công an TP Hồ Chí Minh nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã nhanh chóng xác định đối thủ, điều tra truy xét để làm rõ vụ việc, trấn an dư luận. Phòng đã thông báo thông tin, đặc điểm nhân dạng của nghi can cho Công an TP Thủ Đức và Công an các quận, huyện còn lại, đồng thời thông báo cho một số Công an các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Tây Ninh để truy xét đối tượng. Các phòng nghiệp vụ đã rà soát và xác định nghi can gây ra vụ án trên là Nguyễn Minh Ti (DN 1991, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Chánh). Tuy nhiên, khi làm việc với Công an nơi Ti lưu trú, Ti đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ.

Các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự được cắt cử về Tiền Giang, Long An phối hợp với đơn vị bạn rà soát nghi can. Đến 15h30 ngày 7/12, từ một nguồn tin, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị trấn Thạnh Hóa (Long An) phát hiện Ti xuất hiện tại thị trấn Thạnh Hóa nên tổ chức vây bắt. Ti đang điều khiển xe máy vào một rừng tràm thuộc xã Thủy Đông thì bị các tổ công tác ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Ti khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Dù có công ăn việc làm ổn định ở quận 12 nhưng thời gian này Ti túng bấn vì việc kinh doanh của công ty khó khăn do dịch dã. Vợ của Ti lại vừa sinh con nhỏ nên kinh tế càng lúc càng eo hẹp. Bí bách về nhu cầu sinh lý vì vợ mới sinh nên trưa 6/12, Ti tìm đến quán cà phê của chị O. Trong lúc hành sự thấy chị O đeo nhiều vàng bạc, điện thoại đắt tiền và có tiền mặt trong người nên Ti nảy sinh ý định cướp. Ti dùng hung khí tấn công chị O, sau đó lấy toàn bộ tài sản trên người chị O gồm 2 dây chuyền vàng, 2 chiếc lắc, ĐTDĐ, ví tiền… rồi lên xe bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Ti cởi bỏ bộ đồ mình vừa mặc gây án, ném chiếc điện thoại của chị O và biển số xe của mình đi rồi chạy thẳng về hướng Tiền Giang. Đến huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Ti đem bán 2 sợi dây chuyền vàng cùng 2 chiếc lắc được 7,5 triệu đồng, thuê khách sạn ngủ, sau đó quay trở lại Long An cho đến khi bị các lực lượng lần ra dấu vết và vây bắt.

