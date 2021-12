Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Sài Gòn

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 20:37 PM (GMT+7)

Thấy nữ chủ quán cà phê đeo nhiều vàng trên người, Ti cầm dao sát hại nạn nhân rồi lấy hết tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm Nguyễn Minh Ti

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Minh Ti (SN 1991, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là chị N.T.O. (35 tuổi, quê Kiên Giang), chủ quán cà phê tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo cơ quan công an, chiều 6/12 chủ nhà đến quán cà phê ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì phát hiện chị O. nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua hình ảnh trích xuất camera an ninh, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Minh Ti nên tổ chức truy bắt.

Các trinh sát Công an TP.HCM chia thành nhiều nhánh phối hợp với Công an các tỉnh Long An, Tiền Giang truy tìm Ti.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 7/12 trinh sát phát hiện đối tượng Ti xuất hiện tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Ti khai đến quán cá phê chị O. để uống cà phê kích dục. Thấy chị O. đeo nhiều vàng trên người nên Ti dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Chị O. chống cự nên Ti đâm nạn nhân 1 nhát vào hông khiến nạn nhân bất động tại chỗ.

Ti sau đó lấy hết vòng vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn về Long An, bán tài sản được gần 8 triệu đồng tiêu xài cho đến khi bị bắt giữ.

