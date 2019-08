Hàng trăm dân bay "gãy cánh" trong "động lắc" ở Bình Dương

Thứ Hai, ngày 19/08/2019 13:49 PM (GMT+7)

Khi phát hiện lực lượng công an kiểm tra, các đối tượng ném ma túy xuống sàn nhà nhằm phi tang.

Hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar Diamond Luxury

Vào lúc 1h ngày 19/8, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an Tx Thuận An kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury tại phường An Phú, Tx Thuận An, phát hiện hàng trăm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán bar này có khoảng 200 khách. Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng ném ma túy và các dụng cụ chứa ma tuý tứ tung trên sàn nhà.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng có sử dụng ma túy, các đối tượng này sau đó đều được đưa về trụ sở Công an phường An Phú để tiếp tục làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ma túy bị ném vung vãi dưới sàn

Trước đó, vào lúc 00h30 ngày 17/8, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã kiểm tra hoạt động của quán bar Diamond Luxury. Qua kiểm tra đã phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép mua bán rượu, thuốc lá, cơ sở hoạt động trưng biển hiệu không đúng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh.