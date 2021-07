Hàng trăm cảnh sát truy bắt gã con rể sát hại mẹ vợ dã man ở vườn nhà

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 16:06 PM (GMT+7)

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị công an đã truy đuổi Lê Văn Triễn, đồng thời cơ quan công an cũng đã ra quyết định truy nã nghi phạm giết người này.

Chân dung nghi phạm Lê Văn Triễn.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh truy nã bị can đối với Lê Văn Triễn (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi Giết người rồi bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 6/7, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Hà Thị Thiểu (54 tuổi, trú tại địa phương) bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn - là con rể của nạn nhân có liên quan đến vụ án. Đối tượng đã bỏ trốn, không biết rõ đang ở đâu.

Trong đêm 7/7, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã Vĩnh Ninh nên cơ quan điều tra đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ của các đơn vị, công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP.Đồng Hới cùng phối hợp truy tìm đối tượng. Hiện công tác truy tìm đối tượng nghi vấn vẫn đang được triển khai.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất hoặc báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình có địa chỉ tại số 1 Nguyễn Trãi, Đồng Hới, Quảng Bình, số điện thoại: 02323822790.

