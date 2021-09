Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng "cõng" ma túy né chốt kiểm dịch

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 14:01 PM (GMT+7)

Vũ bỏ ra 8.000 USD mua ma túy, thuốc lắc từ biên giới Campuchia về Bình Phước, sau đó băng qua một số huyện của tỉnh Lâm Đồng để đến nơi tiêu thụ. Tuy nhiên Vũ đã bị công an vây bắt khi đang né chốt đèo Chuối ở Lâm Đồng.

Sáng 11/9, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đạ Huoai cùng các lực lượng dân quân, dân phòng địa phương tiếp tục truy bắt N.M.L (30 tuổi, ngụ thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai).

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10/9, người dân địa phương phát hiện 2 người đi xe máy từ thị trấn Mađaguôi băng rừng qua xã Hà Lâm có biểu hiện bất thường nên điện báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Đạ Huoai đã huy động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng Công an xã Hà Lâm và Công an thị trấn Mađaguôi với quân số hơn 20 người phối hợp truy đuổi, đón lõng 2 đối tượng trên tại thôn 1 (xã Hà Lâm).

Sau khi vượt đường rừng qua đèo Chuối đến địa phận thôn 1, phát hiện bị công an chặn đầu, 2 đối tượng đã vứt bỏ xe máy, chạy vào vườn của người dân.

Trong lúc lực lượng công an tập trung truy bắt đối tượng mang chiếc túi lớn, người đi cùng liền trốn vào vườn rẫy của người dân. Kẻ bị bắt khai tên là Tô Tuấn Vũ (29 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Khám xét khẩn cấp chiếc túi xách này, cảnh sát phát hiện bên trong có một số gói chứa tinh chất máu trắng nặng 900 gram, nghi là ma túy đá và Ketamin; ngoài ra còn có 709 viên, nghi là thuốc lắc.

Vũ và số tinh chất nghi ma túy mang theo bên mình

Vũ khai nhận đã mua số ma túy nói trên ở biên giới Campuchia với giá hơn 8.000 USD, mang về Việt Nam tiêu thụ. Vũ đã tự vận chuyển ma túy về tỉnh Bình Phước rồi trốn theo đường rừng vào huyện Cát Tiên. Từ đây, Vũ thuê người chở bằng xe máy đi qua huyện Đạ Tẻh để đến Đạ Huoai.

Chiều 10/9, tại thị trấn Mađaguôi (Đạ Huoai), Vũ điện thoại gọi N.M.L mang xe máy đến đón để tìm đường vượt chốt kiểm dịch đèo Chuối nhằm di chuyển tiếp vào TP.Bảo Lộc. Hai đối tượng men theo đường rừng để né chốt kiểm dịch nhưng bị cảnh sát chặn bắt tại xã Hà Lâm vào 21 giờ đêm, Vũ sa lưới, còn L. lẩn trốn vào vườn rẫy của dân.

T.T.V bị công an vây bắt

Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa nhiều lớp; đồng thời thông qua người nhà kêu gọi L. ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

