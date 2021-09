8 "nam thanh, nữ tú" tụ tập sử dụng ma túy bị công an bắt quả tang

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 09:03 AM (GMT+7)

Bất chấp quy định giãn cách xã hội, 8 "nam thanh, nữ tú" ở Cà Mau đã tụ tập sử dụng ma túy và bị công an bắt quả tang.

Ngày 7/9, theo thông tin từ Công an phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đơn vị này đã báo cáo Chủ tịch UBND phường 8 đề xuất Chủ tịch UBND TP Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trong đó, có 5 người bị đề xuất mức phạt 15 triệu đồng/người và 3 người còn trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt chung là 7,5 triệu đồng mỗi người.

Nhóm "nam thanh, nữ tú" tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong lúc giãn cách xã hội bị công an bắt quả tang.

Trước đó, vào tối 6/9, trong lúc tuần tra trên đường 26/3 (khóm 4, phường 8, TP Cà Mau), Công an phường 8 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (5 nam, 3 nữ) đang tụ tập trong phòng tại nhà của T.T.B.T. (21 tuổi) để sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh đối với 8 người này, kết quả có 3 người dương tính với chất ma túy.

Làm việc với công an, T.P.V. (26 tuổi) khai nhận số ma túy trên đã mua của một thanh niên khác (không biết tên) tại khóm 6, phường 9.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường 8 đã lập biên bản vi phạm hành đối với những người này do đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Đđều 12 Nghị định 117/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

