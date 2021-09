Những “quái chiêu” của tội phạm ma tuý trong mùa giãn cách

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chỉ đạo: Tình hình tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường với phương thức, thủ đoạn rất mới, thường xuyên thay đổi, chuyển hướng hoạt động. Để ngăn chặn các vi phạm về ma túy trong bối cảnh hiện nay, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cần đổi mới và tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phù hợp với tình hình. Công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát kết hợp với tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, khu vực phân công, gần dân để nắm bắt các thông tin liên quan đến ANTT. Tại các khu vực phong tỏa, chốt phong tỏa, lực lượng công an cần kiểm soát chặt người và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người đang cách ly bên trong…