Hai "tú bà" trẻ tuổi môi giới mua bán dâm 3,5 triệu đồng/lượt

Ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thu Hà (24 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Phạm Trà My (22 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Đặng Thu Hà và Phạm Trà My tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Hải

Theo cảnh sát, qua nắm bắt tình hình trên địa bàn, ngày 3-10, tổ công tác Công an huyện Ba Vì kiểm tra và phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 4 phòng tại một nhà nghỉ tại xã Vật Lại (Ba Vì). Trong quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Đặng Thu Hà và Phạm Trà My về hành vi môi giới mại dâm.

Cảnh sát xác định tháng 9-2023, anh N.V.B. đi hát karaoke thì được nhân viên của quán hát cho số điện thoại của Đặng Thu Hà và nói với B. việc Hà chuyên môi giới mại dâm. Ngày 3-10, B. uống rượu cùng 3 người bạn và rủ nhau đi tìm gái bán dâm. Người đàn ông này đã nhắn tin Zalo cho Hà muốn "tú bà" này điều 4 gái bán dâm phục vụ nhóm của mình.

Hà ngã giá 3,5 triệu đồng/người/lượt với tổng số tiền là 14 triệu đồng. B. đồng ý và chuyển khoản trước cho Hà 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả sau.

Trong quá trình tìm gái bán dâm, biết N.T.L. là bạn ở cùng phòng trọ với mình đang cần tiền, Hà đặt vấn đề dẫn dắt L. đi bán dâm và trả cho cô gái này 2,5 triệu đồng/lượt. Do thiếu người, Đặng Thu Hà đã sử dụng tài khoản Zalo của mình để đăng bài trên các hội nhóm. Sau đó, Phạm Trà My đã nhắn tin với Hà nhận lời bán dâm với giá 2,5 triệu đồng/lượt.

Ngoài ra, My còn dùng tài khoản Zalo của mình đăng tìm người giúp Hà và có 2 cô gái liên hệ với My để "đi khách". Đến hơn 16 giờ cùng ngày, nhóm của My đã đến khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì nên Hà nhắn B. ra đón, đồng thời nhận nốt 12 triệu đồng của người đàn ông trên như đã thỏa thuận.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày 3-10, khi các cặp đôi đang mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

