Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn của 2 thiếu nữ, chém luôn bảo vệ dân phố

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Hai cô gái mâu thuẫn trên mạng xã hội rồi nhờ các thanh niên đi giải quyết. Nhóm này cầm hung khí hỗn chiến, chém nhầm luôn bảo vệ dân phố.

Ngày 29-11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 16 đối tượng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Ngoài ra, công an tiếp tục vận động các đối tượng liên quan sớm ra cơ quan công an trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và phối hợp nhanh chóng làm rõ vụ việc trên.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Thị Thu Hương (17 tuổi, ngụ TP Dĩ An) xảy ra mâu thuẫn với một cô gái tên Đào Thị Ái Vy (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó, Hương kể lại chuyện cho thanh niên tên Hải (tên thường gọi là Hải gà, chưa rõ lai lịch) để đứng ra giải quyết mâu thuẫn, Hải đồng ý rồi nhờ Bùi Minh Phúc (20 tuổi, ngụ TP Dĩ An) giúp đỡ.

Các đối tượng tại công an TP Dĩ An.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25-11, Phúc nhắn tin vào nhóm “Anh em D2” trên mạng để gom người lại giúp Hải, một lát sau, các đối tượng di chuyển đến phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM để tập hợp.

Sau đó, cả nhóm của Hải tiếp tục di chuyển đến quán cà phê SamHouse, nằm trên đường GS1, khu phố Tây B, phường Đông Hoà rồi chia thành từng tốp nhỏ ở ven đường để chờ phục kích và cho Hương vào bên trong quán cà phê nói chuyện với đối phương.

Ngay sau đó, nghe trong nhóm của Hải có người nói đã giải hoà xong nên nhóm rời đi, tuy nhiên khoảng 10 phút sau, Hương báo bị đánh nên nhóm mang theo hung khí (kiếm Nhật, dao tự chế...) quay lại cứu bạn.

Thời điểm này, nhóm của Trần Thành Đạt (19 tuổi, quê Cà Mau) có khoảng 10 đối tượng đang ngồi uống cà phê ở đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 1, TP.Dĩ An nghe thấy thông tin “siêu thị Big C có mấy đứa con gái đang cãi nhau, tập hợp thêm người đi”, nhóm của Đạt mang theo hung khí đến địa điểm trên thì gặp nhóm của Phúc chạy theo chiều ngươc lại nên 2 nhóm rượt đuổi đánh nhau loạn xạ đến quán cà phê Sam House.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, khách đang ngồi trong quán cà phê Sam House hoảng sợ rời đi, người đi đường nhanh chóng bỏ chạy để tránh liên luỵ.

Hung khí bị thu giữ.

Đúng lúc này, anh Văn Bá Hoàng và anh Đinh Huỳnh Thiên Bảo (là bảo vệ dân phố phường Đông Hoà, TP.Dĩ An) đang trong ca nghỉ trực đi tìm quán nước uống thì phát hiện sự việc nên đã gọi điện báo lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường giải quyết.

Lúc này anh Bảo bị một đối tượng nằm trong các nhóm trên đã dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích phải đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, hai nhóm nhanh chóng rời đi, nhóm của Đạt đến quán cà phê, thuộc phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức ngồi.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Dĩ An phối hợp với Công an phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức bao vây, khống chế và đưa 15 đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Cùng ngày, đối tượng Bùi Minh Phúc cũng ra cơ quan đầu thú.

